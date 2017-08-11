Moyashi：一個時代的終結與開始

不少人都知道，因為日本天皇準備退位，2018 年將會是平成末年，同年即替換新年號。但大家又知不知道，2018 年是明治 150 周年呢？大政奉還的翌年，1968 元旦年號由慶應更改為明治，日本正式結束幕府時代，開始在現代化國家的圓桌旁找座位。相隔 150 年，剛巧又是另一個時代的終結，亦是新一個時代的開始。

適逢這個千載難逢的年份，日本政府當然不會錯過舉行紀念活動的機會。日本政府今年 4 月為「明治 150 周年」紀念活動招募標誌，經第一輪篩選後只剩下 10 個候補，最終結果將在 8 月底公佈。至於活動方針方面，基本構想中寫：「近年國家人口下降，全球經濟不明朗，日本迎來動盪不安的年代，這與明治時期面對現代化衝突的情況不謀而合。在這個時間回顧明治時期，反思未來，確有其意義。」實際活動各式各樣，比較接地氣的應該是舉行展覽、明治時代的文書資料電子化與公開、發行紀念郵票等等。

「明治 150 周年」的重心就是在於學習「明治精神」，在時代更替的轉捩點裡，回首過去的成功例子——「你看，明治日本面對比現今更動盪的年代，也能夠成功現代化、工業化，今天的我們也必能乘上時代的浪頭」諸如此類。回首一個半世紀前的明治，不禁令人聯想到日本軍國歷史，尤其是二戰時期種種不愉快的事情。於是有人指，學習「明治精神」，是要軍國主義復辟的意思嗎？明治工業現代化及國家中央集權的結果，是帝國主義；還是安倍在民望低迷的情況下搞的小手段？也有人認為他借「明治開化」的類比宣傳，暗示自己可以帶領日本步入新時代。

但筆者比較相信的是，其實一般人根本毫不關心所謂「明治精神」，與其說是軍國主義政治宣傳，倒不如說是感覺良好的口號，或者旅遊主題。活動的基本構想講，明治時代學習西方現代技術，以實現日本現代化，所以現今日本也要多學習外國，重振社會風氣及經濟。然而，實情是沒甚麼人想復辟甚麼，反而是建立明治政權的薩摩、長州、土佐、肥前，即現今鹿兒島、山口、高知、佐賀 4 縣的旅遊活動多了，當然說起旅遊，還少不了京都。

當然，我想大家比較關心的，還是消費稅會不會加到 10%。或許這才是新時代的開始。