8月11日
「權力遊戲」——繼「魔戒」後再創造語言的故事
美朝危機會如何收場？
喚起生活情懷，日本手寫日誌創百億日元市值傳奇
睡眠期間也能學習？
炸水母做零食能拯救海洋生態？
甜食影響情緒的迷思
性趣社會
唐明：「怪物殮房」守著一道邊界
紅眼：「深海魚男」——物以類聚的孤獨者們
Moyashi：一個時代的終結與開始

Moyashi：一個時代的終結與開始

A+A-
豊原周延「憲法発布略図」。　圖片來源：[email protected]

不少人都知道，因為日本天皇準備退位，2018 年將會是平成末年，同年即替換新年號。但大家又知不知道，2018 年是明治 150 周年呢？大政奉還的翌年，1968 元旦年號由慶應更改為明治，日本正式結束幕府時代，開始在現代化國家的圓桌旁找座位。相隔 150 年，剛巧又是另一個時代的終結，亦是新一個時代的開始。

適逢這個千載難逢的年份，日本政府當然不會錯過舉行紀念活動的機會。日本政府今年 4 月為「明治 150 周年」紀念活動招募標誌，經第一輪篩選後只剩下 10 個候補，最終結果將在 8 月底公佈。至於活動方針方面，基本構想中寫：「近年國家人口下降，全球經濟不明朗，日本迎來動盪不安的年代，這與明治時期面對現代化衝突的情況不謀而合。在這個時間回顧明治時期，反思未來，確有其意義。」實際活動各式各樣，比較接地氣的應該是舉行展覽、明治時代的文書資料電子化與公開、發行紀念郵票等等。

「明治 150 周年」的重心就是在於學習「明治精神」，在時代更替的轉捩點裡，回首過去的成功例子——「你看，明治日本面對比現今更動盪的年代，也能夠成功現代化、工業化，今天的我們也必能乘上時代的浪頭」諸如此類。回首一個半世紀前的明治，不禁令人聯想到日本軍國歷史，尤其是二戰時期種種不愉快的事情。於是有人指，學習「明治精神」，是要軍國主義復辟的意思嗎？明治工業現代化及國家中央集權的結果，是帝國主義；還是安倍在民望低迷的情況下搞的小手段？也有人認為他借「明治開化」的類比宣傳，暗示自己可以帶領日本步入新時代。

橋本周延「小学唱歌之略図」。　圖片來源：Moto Saitoh

但筆者比較相信的是，其實一般人根本毫不關心所謂「明治精神」，與其說是軍國主義政治宣傳，倒不如說是感覺良好的口號，或者旅遊主題。活動的基本構想講，明治時代學習西方現代技術，以實現日本現代化，所以現今日本也要多學習外國，重振社會風氣及經濟。然而，實情是沒甚麼人想復辟甚麼，反而是建立明治政權的薩摩、長州、土佐、肥前，即現今鹿兒島、山口、高知、佐賀 4 縣的旅遊活動多了，當然說起旅遊，還少不了京都

當然，我想大家比較關心的，還是消費稅會不會加到 10%。或許這才是新時代的開始。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
Moyashi 在日廢青異聞錄

東洋島國在學廢青，專注生產二氧化碳廿幾年。

相關新聞

中國盜賊帝皇史

聖彼得堡的血腥 300 年

美國底特律的「六七暴動」

意國避談之恥：亞的斯亞貝巴大屠殺

「鄧寇克大行動」真的漏掉了印度軍隊？

陶傑：劉曉波至死不悟

Moyashi：橫須賀軍艦散步

沒有酒就沒有美國？

本月熱門

江皓昕：「鄧寇克大行動」── 全世界最懂電影的人居然住香港

陶傑：王健林帶錢翻牆

把咖啡當紅酒對待，雀巢擊敗星巴克、UCC

一開口就透露你的性格


昨日要聞
  1. 「伊卡洛斯」：圍繞俄國禁藥風暴超展開的紀錄片
  2. 維多利亞時代的貓語字典
  3. 擺脫捐血？幹細胞量產血小板
  4. 矽谷的歧視文化，滲透到你的手機？
  5. 學習超悶，但悶可以點算？
  6. 末日之後，哪種蟲不死？
  7. 說出來，真會舒服一點？
  8. 李衍蒨：碎骨的主人
  9. 包大人：體育明星做公關
  10. 李明熙、Kimberlogic：迷失在龍脊金坑梯田
星級話題
子女|家長|研究|北韓|智能手機|插畫|英超|攝影|脫歐|音樂|澳洲|歷史|美劇|癌症|足球|杜林普|電影|單身|傳媒|太空|生物學|里約奧運|美國大選|食物|挪威|西班牙|生態|瑞典|美國總統|藝術|意大利|人工智能|恐襲|App|特首|衣著|舞台劇|奧運|中東|宗教|愛情|品牌|恐怖分子|設計|網絡|建築|大腦|年輕人|大選|文學|性別平等|小說|民主|文翠珊|丹麥|南韓|情緒|失業|ISIS|環保|特首選舉|梁振英|睡眠|科技|戰爭|語言|疾病|投資|公關|女性|樓市|兩性|全球暖化|城市|基因|日劇|桌遊|性愛|學習|board game|難民|企業管理|房屋|旅遊|出版|醫學|消費|城市規劃|工作||Facebook|醫療|英語|健康飲食|哲學|香港|反恐|心理學|毛澤東|運動|希拉莉|伊斯蘭|歐盟|經濟|非洲|生活||老人|眼疾|企業|溝通|動物|總統|共和黨|貧富懸殊|Netflix|林鄭月娥|社交|飲食|時裝|電腦|全球化|遊戲|機械人|記憶|潮流|貧窮問題|社交媒體|商業|Apple|公投|創業|氣候變化|奧巴馬|納粹|第二次世界大戰|人際關係|Brexit|可再生能源|AI|廣告|敍利亞|恐怖主義|污染|特朗普|教育|google|閱讀|移民|台灣