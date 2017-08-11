在普遍的認知中，過高的糖份攝取可導致肥胖症、2 型糖尿病、心血管疾病等等各種病症。高糖飲食損害健康的觀念早已深植人心，更甚者，愈來愈多研究指出，糖份攝取也和心理健康掛鉤。

糖份影響心理健康？或許與一般人對於甜食有助舒壓之說相違背。首先要釐清的是，甜食令人心情愉悅主要是由血清素所致。

提及血清素，自然想到巧克力。巧克力含有色胺酸（tryptophan），是身體製造血清素的重要材料。血清素本身是調節情緒的荷爾蒙，一般抑鬱症患者體內的血清素水平較低，因而需倚賴抗抑鬱藥來提升腦內的血清素。所以不難理解巧克力何以成為紓緩情緒的良藥。

其他的高糖和高澱粉食物，通常被認為刺激腦內安多酚（endorphin）的分泌而產生興奮的感覺，藉此改善心情。但此說法目前缺乏確切的實證。比較有根據的解釋是：高糖引起的胰島素飆升促進血清素的生產。當攝取甜食或含澱粉質食物後，身體會釋放胰島素轉化糖份。過程中，胰島素刺激了肌肉對除色胺酸以外的胺基酸之吸收，造成色胺酸在血液濃度中比例較高，因此在腦血管障壁（blood-brain barrier）的運送競爭中處於優勢，更快地合成出血清素。簡而言之，就是達到了增加血清素的效果。

嗜甜可療癒短期的負面情緒，但 Anika Knüppel 刊登於科學報告的研究結果表示，太多糖份卻影響長期的心理健康。

該報告揭示，攝取較高糖份的男性，與罹患抑鬱症有莫大關連。在超過一萬位參與者當中，每日攝取多於 67 克糖份的男性（世衛建議每日攝取量低於 25 克），相較每日攝取少於 39.5 克的男性，在 5 年後出現抑鬱徵狀的機率高出 23%。另外在女性參與者當中，糖份攝取量與心理疾病則沒有可見的關聯性。不過當研究結果被置於逆向因果關係（reverse causation）的分析中，就不免薄弱起來，因為調查人員發現，患有抑鬱症的男性，並不一定是攝取較高糖份的。就結果而言，這項報告未能證實糖份攝取與抑鬱症的因果關係，仍需更多的研究佐證。

雖然未有定論，嗜甜引致抑鬱之說卻非空穴來風。進食甜食後身體血糖水平急速上升，令人感覺滿足，但血糖再次跌回低谷後，身體或會出現疲累、精神難以集中的問題。長期依賴甜食舒壓，反而容易讓情緒大起大落。