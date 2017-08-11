紅眼：「深海魚男」——物以類聚的孤獨者們

8月11日
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日劇「深海魚男」預告劇照

深夜劇「深海魚男」改编自漫畫家古谷實的同名漫畫，由於刪走了一些角色和枝節劇情，故事節奏明快了不少，而觀乎演員名單，相信只會引用原著前半部分的劇情，並且集中在男女主角富岡和羽田的感情關係上。不得不說，雖為深夜劇，選角卻甚為出色，尤其本田翼非常適合演女主角羽田——行為極度誇張的神經質美女。本田翼雖是知名模特兒出身，卻意外擁有一副揮灑自若的黑面、藐嘴和死魚眼，能夠「顏值」和「顏藝」兩方面都如此出眾的女演員，真是相當難得，當然也佩服本田翼願意拋下偶像包袱，接演這個身材驚人，擇偶口味更加驚人的怪咖。

基於收視率考慮，以本田翼為整個故事的重心亦無可厚非，但原著故事倒不是完全著墨於富岡和羽田兩位男女主角，而是像一部古谷實版本的「愛情回水」（Cashback），以男主角富岡的夜班看更工作為引子，走馬燈一樣描畫出他的同事、鄰居和都市夜歸人，包括想偷走黑幫老大夾萬的醜八怪情婦、嚮往做超市看更的廢青、默默接受單身上司性騷擾的女 OL、對世上一切事物（包括感情）都無感覺的少年。故事一開始，男主角就祈禱可以逃過中年危機，交到一些朋友，結果整部漫畫就是講述一群物以類聚、活在社會底層的失格者的故事。

日劇「深海魚男」劇照

風格轉變後的古谷實，作品除了加上濃烈的荒誕元素外，更著墨於成年人世界的嚴肅社會問題，表面上麻甩不羈，實際上描寫得很黑暗、現實且殘酷，題材相當沉重。而最明顯的分別是這時期的作品，連名字都變得份外古怪艱澀，讓人摸不著頭腦，除了跟故事內容有著微妙的呼應，名字本身亦可堪細嚼。當然，港台譯本都另起平易近人的書名，而非直譯。早年由園子溫改編成電影的「庸才」，其日文原名是「ヒミズ」，本意應該是指一種地鼠。作為「同系」作品的「深海魚男」，其日文原名是「わにとかげぎす」，這個名字其實也頗刁鑽，本人日文欠佳，只知道「わに」即是鱷魚，在網上翻查資料，其實「わにとかげぎす」是一種名為巨口魚的魚類，頭部像鱷魚，身體有如一條蛇，屬於深海魚。話說「深海魚男」的上一部作品「十七歲青春遁走」日文原名就是「シガテラ」，即是常見於深海魚的雪卡毒素，顯見作者的某種情意結。

古谷實「深海魚男」原著漫畫

原著漫畫中以一個深海魚的「小知識」來作比喻，相當精彩，掌摑了現實世界那些善意滿溢的正能量。原來深海魚是不能夠直接被拉到海面的，因為水壓的急速變化，會讓牠們的眼睛和內臟都被擠出來，因此，作為深海魚，除了深海哪裡都活不了。現在我們流行說甚麼人生教練和脫獨工程，冀望將這些所謂失格者帶回正常軌跡，但在古谷實的世界裡，所有勵志的思維和念頭，其實都是一種傷害。漫畫中，幾乎每個人都會說這句對白：「你現在是要對我說教嗎？」有人說得意志堅定，也有人顯得生氣和自卑。不是所有事情都能夠改變的，也不是改變了就是好，尤其人生去到某個千瘡百孔的階段，可能已經改變不了。故事中的角色到頭來還是認清楚現實，儘管姿勢滑稽，口味有點重，但坦然用現在的姿態活下去是最好的。

或者，古谷實本身是個溫柔的說教者，寫完一個黑暗的故事，再為讀者留下一個美好的結局。男主角富岡在漫畫中轉了幾次工作，結果每次都是做回他的老本行——遊手好閒的夜班看更，沒出息多少。想要朋友嗎？其實你甚麼都不用做，要改變的並不是人生，而是心境。反正你總會交到朋友的，因為物以類聚。

當然，是要到了某個年紀，開始認真思考甚麼是人生、夢想、朋友、愛情和世界，才能理解古谷實的溫柔。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
紅眼 日劇情史

專欄作家、文藝雜誌主編。旅居台北多年，曾獲香港中文文學創作獎冠軍、青年文學獎等。已出版長篇小說包括「廢氣團」、「沼氣團」、「小霸王」、「赤神傳」及短篇集「紙烏鴉」、「獅人鳳」。

http://www.facebook.com/a38redeye

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