唐明：「怪物殮房」守著一道邊界

今年五月，英國臭名昭著的「沼澤殺手」 Ian Brady 死在獄中，沒有人願意為他收屍，據說屍體一直放在一間秘密殮房。此處還有一具屍體也沒有人去碰，就是今年曼徹斯特恐怖襲擊的兇手 Salman Abedi。這裡別名「怪物殮房」（Monster Morgue），無人知道確切地點，當局為免有人搞破壞，從不對外透露消息。

Brady 死於英格蘭西北一家高度設防醫院，由於老來健康轉差，他多次要求安樂死，但都遭到拒絕，臨死時還提出想用白遼士的幻想交響曲送葬，也無人理會。最終，無論是醫院當地還是他出生的格拉斯哥，都沒有殯儀館願意為他收屍。

一個好的社會是應該有這種底線的：每個普通人的良知是堅定的，而非隨風搖擺，在重大關頭不會放棄。雖然廢除了死刑，但是對於那些無人性、反人類的極端類型，不如就讓他們爛在一個無人問津，舉世遺棄的角落，好像靈薄獄（Limbo）那樣的地方。據說法醫受訓時須要紀錄屍體在不同時期的腐爛程度，看來這種「怪物殮房」就很適用。

Ian Brady 於 1963 年至 65 年間犯下一連串誘拐姦殺少年的罪案，他的女友 Myra Hindley 則是幫兇，落網後雙雙被判終身監禁。一般來說，終身監禁的囚犯服刑至 30 年可獲假釋，1985 年 Hindley 被囚 30 年屆滿的時候，內政大臣 Leon Brittan 提議，Hindley 服刑至 30 年，Brady 服刑至 40 年就可以放了，但是首相戴卓爾夫人反對，下令要這對男女把牢底坐穿，還親筆批註：「這兩個囚犯永不可釋放，他們犯下的罪行堪稱當今極惡。」

戴卓爾夫人的正義感，今天聽起來有點陌生，因為她老人家畢竟有「維多利亞人」的名聲在外——當 1960 年代西方淪陷於搖滾和性解放的時候，Maggie 則被同齡人視為 1860 的一代，她的底線肯定比大多數人高出一籌。

今天比「沼澤殺手」極惡程度有過之而無不及的罪案，我們聽說過的已嫌太多。但是在兇手落網之後，很少會感到一絲絲寬慰，眾所周知法庭判決很多時候呈現的只是制度，無非是把這些渣滓隔離起來，眼不見為淨就算了，至於甚麼伸張正義，罪有應得，惡有惡報等社會心理的訴求，法律不但無力去管，或者連有心也算不上。

因為嫉惡如仇是每一個人自己的責任，就好像那些拒絕為人渣下葬的殯儀館，不要小看他們的堅持，就是還有這種堅持，也好讓人性的惡知道邊界所在，所謂「過了這條界，就不再是人」，文明的世界是容不下魔鬼的。

戴卓爾夫人何必要干預這兩個囚犯的刑期？他們放出來又絕對影響不到她，到她上台的時候，Brady 和 Hindley 都已上了年紀，就算從未悔過，也不會再對社會構成任何威脅，內政部的提議也無非是按程序做事，何需驚動首相大人呢？沒錯，她沒必要管，但她選擇管到底，意思很清楚，在她治下的英國，但凡越過了「這條界」，她不會容忍。

在戴卓爾夫人手裡，「這條界」是不難劃分的，有她一言九鼎就夠了。如今卻沒有這麼容易，眾口紛紜，人人有理，誰來定奪，誰又能定奪？但不斷縱容各種人渣的放肆挑釁，甚至去維護他們的權益，而令行惡所付出的代價愈來愈小，是對大眾良知的衝擊和稀釋，這條界只會愈來愈模糊。

無人願意為 Brady 下葬，應該是合戴卓爾夫人之意的。1995 年一個瑞典女記者訪問戴卓爾夫人，說「你太激進了吧？」當堂慘遭修理，老太太教訓她，「向邪惡讓步的和平，算是甚麼和平，會讓你安全嗎？」如果她還在，她是不會讓那些龜孫子胡來的。