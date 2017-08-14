8月15日
互聯網正變成分裂網？
160 歲 Burberry，靠開放創新，席捲網路新世代
杜林普若要向北韓宣戰，誰能阻止？
陶傑：Trump English
花卉的療效
瑞典酒精管制，到別國買醉的酒經濟！
冷泡咖啡比熱咖啡更健康？
護瞳行動：日行一善的花地瑪
Moyashi：講鬼要在放學後
方俊傑：型到盡頭的「原子殺姬」

一日一啤酒，醫生遠離我？

A+A-
圖片來源：路透社

炎炎夏日想消暑解渴，又想飲酒，凍冰冰的啤酒大概是不少人的不二之選。但往往飲少少就不敢續杯，一來怕肥，二來認為飲酒並不健康。然而，近年科學研究表示，適量飲用啤酒對健康有一定益處。

1. 減低患上糖尿病、心臟病風險

研究發現，相比沒有喝酒的人，每週飲 1 至 6 次的男性，糖尿病風險比不飲的人降低了 21％。另外，啤酒亦對心臟有益。美國心臟協會一項 8 萬人參與的初步研究表示，相比其他群組，適量飲酒者，其高密度脂蛋白（High-density lipoprotein，HDL）水平降得最慢，同時亦減低心血管疾病風險。而且，對曾心臟病發的男性來說，適度喝啤酒令心髒病死亡率降低 42％。

2. 有助強健骨骼

刊登於「國際內分泌學雜誌」（International Journal of Endocrinology）的研究發現，男士適量飲用啤酒，骨骼密度有所增加。因為啤酒含矽，除了鈣和維生素 D 外，矽為其中一種構成骨骼的重要礦物質。

3. 保護大腦

上述提及的矽，亦有助保護大腦免避免患上認知疾病。研究顯示，與不喝啤酒的人相比，適度喝啤酒者患上認知障礙症（舊稱老人癡呆症）的可能性降低了 23％。另一個對此的解釋是：啤酒提高良性膽固醇水平，從而增加血液流向大腦的流量。

4. 減低發炎可能性

啤酒花作為釀製啤酒不可替代的原材料，它含有抗炎特性，研究人員比較不同啤酒花的抗炎效果，發現啤酒花含量消耗時，引致發炎的化合物亦減少。

5. 啤酒含不同營養

一直以來，啤酒被稱為「液體麵包」，因其含豐富營養。雖然啤酒的卡路里較紅酒等其他酒類高，但與紅酒相比，啤酒含更多蛋白質、維他命 B3、磷和葉酸。

6. 更長壽

德州大學研究顯示，適量飲酒與中老年死亡率降低有關，普遍比不喝酒者更長壽。同時，喝啤酒多為集體活動，此亦可能在健康效益中發揮作用，因為具積極的社交生活，與更長壽亦有關。

謹記，上述益處皆基於適量喝酒的準則上。至於何謂「適量」？據美國國民膳食指南建議，男性每天飲用任何含酒精飲料不超過 2 單位、女性不超過  1  單位。各種酒類所含酒精成分各有不同，1 罐 330 ml，含 5% 酒精的啤酒即為  1 單位。

相關新聞

瑞典酒精管制，到別國買醉的酒經濟！

冷泡咖啡比熱咖啡更健康？

Gloria Chung：米芝蓮女廚的蕃薯花環保美學

只需一個簡單的思想轉變，就能讓你更長壽

潛力無限的越南啤酒市場

Gloria Chung：菲律賓──姐姐在家吃甚麼？

阿嬋：蘇格蘭新飲食文化雜誌　發掘土耳其的生活質感

Gloria Chung：「食材故事」——金文拔芝士之死

本月熱門

大行動以後：那些被留在鄧寇克的英兵

紅眼：「深海魚男」——鄰家少女怎可能迷戀中年大叔呢？

只靠 10% 粉絲客，MUJI 成日本最大生活雜貨品牌

「笨蛋！躺著就能賺」　巴菲特花十年認證了


昨日要聞
  1. 花的演化史
  2. 拯救了天下母親，卻落得淒涼下場的醫生
  3. 共渡時艱？一段英法幾乎合併的歷史
  4. 寫真集逆市熱賣，靠的是甚麼？
  5. 為何 CV 不應放相？
  6. 一日一啤酒，醫生遠離我？
  7. 時光旅行
  8. 潘度琳：曼徹斯特警隊——如何由榜尾變成「班霸」
  9. Chester Ho：如果足不出戶就可以看金庸館和羅浮宮的創想
  10. 鄭立：網民繼續追擊——「你的名字」涉嫌抄襲「馬沙之反擊」？
星級話題
社交媒體|消費|文學|全球暖化|學習|恐怖分子||香港|潮流|智能手機|女性|桌遊|Netflix|飲食|Apple|貧窮問題|年輕人|恐襲|單身|商業|希拉莉|時裝|公投|board game|設計|情緒|攝影|人工智能|google|城市規劃|北韓|時尚|特朗普|生態|Facebook|企業|納粹|可再生能源|意大利|經濟|失業|基因|睡眠|生物學|英語|美劇|氣候變化|日劇|語言|瑞典|AI|毛澤東|城市|中東|脫歐|癌症|醫學|西班牙|奧運|研究|兩性|電影|遊戲|眼疾|家長|電腦|建築|民主|共和黨|總統|舞台劇||非洲|品牌|出版|ISIS|閱讀|工作|廣告|食物|太空|英超|疾病|企業管理|美國總統|社交|特首選舉|大選|性別平等|第二次世界大戰|南韓|老人|Brexit|小說|教育|貧富懸殊|心理學|污染|反恐|溝通|移民|旅遊|林鄭月娥|衣著|傳媒|樓市|里約奧運|藝術|動物|敍利亞|人際關係|創業|全球化|生活|大腦|網絡|記憶|機械人|愛情|環保|投資|奧巴馬|恐怖主義|運動|台灣|挪威|丹麥|子女|插畫|公關|伊斯蘭|醫療|歐盟|戰爭|美國大選|房屋|足球|杜林普|特首|難民|哲學|梁振英|文翠珊|音樂|科技|宗教|性愛|App|健康飲食|歷史