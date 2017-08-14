一日一啤酒，醫生遠離我？

炎炎夏日想消暑解渴，又想飲酒，凍冰冰的啤酒大概是不少人的不二之選。但往往飲少少就不敢續杯，一來怕肥，二來認為飲酒並不健康。然而，近年科學研究表示，適量飲用啤酒對健康有一定益處。

1. 減低患上糖尿病、心臟病風險

研究發現，相比沒有喝酒的人，每週飲 1 至 6 次的男性，糖尿病風險比不飲的人降低了 21％。另外，啤酒亦對心臟有益。美國心臟協會一項 8 萬人參與的初步研究表示，相比其他群組，適量飲酒者，其高密度脂蛋白（High-density lipoprotein，HDL）水平降得最慢，同時亦減低心血管疾病風險。而且，對曾心臟病發的男性來說，適度喝啤酒令心髒病死亡率降低 42％。

2. 有助強健骨骼

刊登於「國際內分泌學雜誌」（International Journal of Endocrinology）的研究發現，男士適量飲用啤酒，骨骼密度有所增加。因為啤酒含矽，除了鈣和維生素 D 外，矽為其中一種構成骨骼的重要礦物質。

3. 保護大腦

上述提及的矽，亦有助保護大腦免避免患上認知疾病。研究顯示，與不喝啤酒的人相比，適度喝啤酒者患上認知障礙症（舊稱老人癡呆症）的可能性降低了 23％。另一個對此的解釋是：啤酒提高良性膽固醇水平，從而增加血液流向大腦的流量。

4. 減低發炎可能性

啤酒花作為釀製啤酒不可替代的原材料，它含有抗炎特性，研究人員比較不同啤酒花的抗炎效果，發現啤酒花含量消耗時，引致發炎的化合物亦減少。

5. 啤酒含不同營養

一直以來，啤酒被稱為「液體麵包」，因其含豐富營養。雖然啤酒的卡路里較紅酒等其他酒類高，但與紅酒相比，啤酒含更多蛋白質、維他命 B3、磷和葉酸。

6. 更長壽

德州大學研究顯示，適量飲酒與中老年死亡率降低有關，普遍比不喝酒者更長壽。同時，喝啤酒多為集體活動，此亦可能在健康效益中發揮作用，因為具積極的社交生活，與更長壽亦有關。

謹記，上述益處皆基於適量喝酒的準則上。至於何謂「適量」？據美國國民膳食指南建議，男性每天飲用任何含酒精飲料不超過 2 單位、女性不超過 1 單位。各種酒類所含酒精成分各有不同，1 罐 330 ml，含 5% 酒精的啤酒即為 1 單位。