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鄭立：網民繼續追擊——「你的名字」涉嫌抄襲「馬沙之反擊」？

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「馬沙之反擊」DVD封面。　圖片來源：Amazon JP

去年由新海誠執導的電影「你的名字」，大受歡迎，取得票房的冠軍，亦成為除了宮老頭的作品以外，少數能取得百億日元票房的動畫。但最近網絡上流傳文章指網民追擊「你的名字」，謂其抄襲「穿越時空的少女」或者「虹色螢火蟲：永遠的暑假」，大做文章。但是，除了以上的作品外，「你的名字」也很可能是抄襲了機動戰士高達系列在 1989 年的電影版「馬沙之反擊」。

「馬沙之反擊」，台灣譯為「逆襲的夏亞」，香港另外有譯名叫「梟博士大反攻」，這套作品講的是在未來宇宙世紀，地球聯邦軍如何阻止梟博士推殖民星落地球淨化人類。雖然一個是 21 世紀，一個是宇宙世紀，但兩套電影卻有很多可疑的相似之處。

「你的名字」海報。

我們先看看電影的海報，就已經能看到抄襲的痕跡。有沒有留意到女主角頭上，那條紅色的拖著長長尾巴的東西？沒錯，依照故事情節，這是一枚紅色彗星，而「馬沙之反擊」裡面梟博士的綽號正是紅彗星。雖說是彗星，但看起來跟高速移動中的紅色機動戰士非常相似，再看到男主角頭上那條藍色的東西，那可能代表一部白色機動戰士，很大機會是想影射阿姆羅所操作的高達。

不僅套用了紅色彗星的概念，這兩套電影在主線上亦非常明顯地相近。「你的名字」的故事，主要是由一枚天體墮向地球而引發的。而回看「馬沙之反擊」的故事，也是圍繞著一枚天體墮向地球，橋段有很大的一致性。再看這兩個故事的男主角，目標都是阻止慘劇發生，而最後成功阻止慘劇發生的方式，都是借用超自然或者科學不能解釋的力量。

說到超自然的部分，「你的名字」的故事裡，男主角因為不明的原因，可以與在當時應該已經失去生命的女主角說話。這樣的情節，在「馬沙之反擊」裡也有出現：在電影版約 20 分鐘的時候，阿姆羅與當時已經身故的拉拉能夠進行交流。「你的名字」裡有感情的雙方靈魂交流的橋段，也有很深「馬沙之反擊」的痕跡，念及男主角之後的行為都是由這些交流引發的，兩者的相關性就更為明顯。

除此之外，還有很多細微橋段有相近之處，例如「馬沙之反擊」裡，梟博士有利用廣播對大眾發言的橋段，而在「你的名字」裡，也有人用廣播對大眾發言、使用爆炸物去破壞建築物。無巧不成書，「馬沙之反擊」與「你的名字」皆強調乘搭電車的場景。

「你的名字」套用了「馬沙之反擊」的紅彗星概念，不論畫面或宣傳圖上，都有紅色彗星在飛翔，又有天體撞地球的橋段，而天體撞落地球都會導致大量人類死亡；兩者的主角都是想阻止慘劇發生，而且大家都有兩性之間的超自然靈魂交流，這些都無容置疑。是否抄襲，則見仁見智。某程度上，幾個分鏡很像，應該不夠橋段像那麼有爆炸性。

所謂不是聖人就是禽獸，不是完美就是垃圾。若一個作品裡有任何地方有一點別人像是做過的痕跡，我們都可以指控這個作品是抄襲。任何作品用過的任何情節、任何作品出現的任何橋段或任何分鏡，都是有抄襲嫌疑的作品。套用以上的標準，說「你的名字」涉嫌抄襲「馬沙之反擊」，這個說法應該也很有可信性才是。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※

鄭立，Cheng Lap，香港人。從不被寄望的職校生到取得香港中文大學比較史學碩士，曾任教職，後轉行創辦公司並開發電腦遊戲「民國無雙」。長於議題思辨、邏輯推演，評析經濟與政治局勢。現於香港「明報」，台灣 udn 「鳴人堂」專欄，以及 PTT 論壇發表文章。著有「有沒有 XXX 的八卦」及「希特拉救港攻略」。Facebook Page：Cheng Lap。

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