共渡時艱？一段英法幾乎合併的歷史

由中世紀起，英法已素來不和，歷經百年戰爭、拿破崙戰役、美國獨立戰爭、殖民地爭奪戰，文化差異亦令兩國人民愛恨交織，近年脫歐討論更是激起爭執不斷，雙方關係降至新低。然而，大半個世紀前，英法原來一度計劃合併，組成「法英聯盟」（Franco-British Union）一國，只是最終並無成事。今日回顧這段歷史，正好為英國脫歐的未來帶來啟示。

1940 年 6 月 16 日，鄧寇克撤退行動兩星期後，時任英揆邱吉爾與法國國防副部長戴高樂在倫敦會面，計劃將英法合組成為新國家：法英聯盟。這項驚天計劃今日已為世人所忘，但其實當時整合歐洲的理念流傳已久，甚得兩地部分政界人物青睞，而且幾乎成事。

話雖如此，其實合併計劃也是為勢所迫。1940 年的 5 月 10 日，德國閃電襲擊法國，法軍防線不出一個月便告崩潰，國內一派高舉失敗主義，另一派則主張負隅頑抗，合併方案便是後者產物。6 月 14 日，納粹德軍進駐巴黎，英法兩國公務員立即聯合起草一份「法英聯盟宣言」（Declaration on Franco-British Union）。

方案並非戰時短期計劃，兩國將永遠合併為一：「在此現代世界歷史關鍵時刻，聯合王國及法國共和政府特此聲明，堅決對抗非人奴役政權，不懈捍衛自由以及正義，為此成立一個不可分裂的聯盟國……法英不再是兩個國度，而將是一個法英聯盟。」

方案預期消除兩國政制差異，由國防、外交、財政到經濟政策均奉行聯合決策，兩地國會擬於倫敦下議院合組。邱吉爾秘書表示：「面前有一座通往新世界的大橋，歐洲甚至環球聯邦的嶄新元素。」兩日之後，邱吉爾便將議案提交國會辯論，雖然本人對此不無保留，但仍決定暫緩疑慮，敬告全體議員「危難當前，決不容世人指責我輩缺乏想像力。」同樣，以民族主義者著稱的戴高樂雖對合併大計不無質疑，但仍敦促馬上頒行。

出乎意料之外，國會竟然興味盎然，邱吉爾憶述：「縱然龐大計劃考慮未周，意涵與後遺尚未明朗，但見到一眾老練政客一反平日冷靜、古板常態熱烈討論，令我有點訝異。」同日下午，戴高樂致電知會時任法國總理雷諾（Paul Reynaud），當時雷諾於波爾多避走德軍，英法合併計劃儼如「一線生機」，即刻熱切追問英揆個人是否同意，戴高樂將話筒交予邱吉爾本人確認，雷諾「喜形於色」。

倫敦方面，邱吉爾與一眾政黨領袖登上火車，準備啟程會晤法國政府代表，簽署合併法案（Act of Union），締造歷史時刻；法國方面卻是另一光景：雖然總理首肯合併，但議會及民間瀰漫失敗主義氣氛，加上英國撤離鄧寇克時遺下數以千計法軍於當地被迫向德軍投降，法國人對英國並無好感，國會議員更視合併方案為英國吞併法國的陰謀。

合併計劃來得快亦去得快。第一次世界大戰法國英雄貝當將軍（Philippe Pétain）主張「曲線救國」，與德軍議和以保存法國：「英國注定滅亡。合併等於與屍體為伍。」另一位內閣大臣則表示「寧可淪為納粹省份，起碼知道下場如何。」雷諾於回憶錄指責：「反對合併盟國的人，正是準備向希特拉卑躬屈膝的人。」方案最終流產。

獲悉法國方面決定後，邱吉爾懷着「沉重心情」步出火車。未久，貝當接管法國政府並與納粹議和，建立維希政權（Régime de Vichy）。英國陷入孤立。美國斯沃斯莫爾學院（Swarthmore College）政治科學系教授 Dominic Tierney 分析，失敗主義在法國急速竄起，奠定了法英聯盟命運，假如雷諾早一星期提出，方案可能就會獲得接納，此後既無維希法國，法英聯盟更有機會延攬其他流亡政府如波蘭、捷克斯洛伐克、比利時和荷蘭，組建為與美蘇鼎立的「歐洲合眾國」（United States of Europe）。

法英聯盟流產告終，卻預示了戰後歐洲整合計劃。冷戰期間，有份構思法英聯盟的法國外交官讓·莫內（Jean Monnet）並無放棄合併方案，不過轉成力推歐洲一體化，藉此避免國族主義帶來的戰禍，以及抵禦蘇聯威脅。合併理念催生出一系列歐洲組織，包括歐盟，讓·莫內亦被視為「歐洲之父」（father of Europe）。

歐洲大陸面臨戰爭威脅，連民族主義者戴高樂亦熱切擁抱融合，緊接冷戰又催化另一輪整合；反觀英國，戰後迅即遺忘法英聯盟方案，將自己塑造成孤軍奮戰的英雄，一方面與歐洲大陸保持距離，另一方面與美國維持「特殊關係」。戰後英法針鋒相對，邱吉爾與歐洲若即若離，戴高樂更拒絕英國加入歐盟。時移勢易，固然毋須一項政策奉行到底，不過歷史失憶症一直蔓延至今日。脫歐派力稱離開歐盟旨在奉行邱吉爾的政治遺產，是另一場「鄧寇克大撤退」—— 雖然在現實版的鄧寇克撤退兩星期後，邱吉爾就提出了英法合併。