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寫真集逆市熱賣，靠的是甚麼？

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圖片來源：@白石麻衣写真集 パスポート【公式】/Twitter

這年頭，紙書不好賣，但最近數月，日本出版業找到了「救世主」。女性偶像團體乃木坂 46 成員白石麻衣年初推出寫真集「Passport」（パスポート）， 至今累積銷量高達 21.2 萬本，而且銷情未見頹勢，現時單月仍能售出約 5,000 本，需要增印第 8 版應市。出版商講談社形容此書為「本世紀最熱賣的女性個人寫真集」。

相比 90 年代性感寫真集的全盛期，「Passport」的銷售數字當然望塵莫及。特別是 1991 年宮澤理惠的「Santa Fe」，創下 165 萬本熱賣紀錄，至今無人能及，就連港台男士，也為之津津樂道。然而今非昔比，現時能賣過萬本已算暢銷，「Passport」卻能售出逾廿萬本，甚至拋離多名隊友同期推出的寫真集，講談社的營銷人員也驚訝：「從來沒有一本藝人寫真集發售半年後，還能持續大賣。回顧講談社的歷史，可謂前所未有銷暢的寫真集。」

「日刊現代」引述出版業人士分析：「乃木坂 46 給人一種高嶺之花的感覺，團員均為清純美女，過去甚少拍攝泳衣照。這次白石首度以內衣姿態示人，自然吸引粉絲搶購。」不過，「Passport」的編輯谷口晴紀接受 NIKKEI STYLE 訪問時，表示寫真集如此暢銷，是因為「內容當中，既有白石在偶像組合的活動中難以展示的性感一面，亦有受到女性歡迎的美麗一面。」但如何做到「男女通殺」？他表示：「我們嘗試加入從女性角度出發的照片。」

「Passport」以「時尚性感」為主題，起用活躍於女性雜誌的攝影師中村和孝，令全書兼顧「性感」與「美感」：既有大膽的內衣及泳裝照，滿足男性的想像；也有遠赴美國拍攝的時裝照，吸引女性買來欣賞模仿。此舉成功拓展客源，女性佔整體買家三成之多，打破女星寫真集九成買家均為男性的慣例，直接推高銷量。事實上，受訪的買家當中，不只有男性驚訝「竟然露到這個地步」，也有女性表示為之嚮往，甚至感到治癒：「比起色情，我更覺得那是美態。」

為同時吸引男女讀者，寫真集的照片包含「性感」及「美感」兩種風格。圖片來源：白石麻衣写真集 パスポート【公式】/Twitter

朝日新聞」認為「Passport」逆市熱賣，還有賴出版商的營銷手法。講談社故意「劇透」，開售前順序發布其中 40 張照片，引起網民討論，帶動預購量上升。但在網絡時代，要看美女寫真方便容易，這次主動透露內容，更沒神秘感可言，為何仍有大批男女入手？32 歲的上班族行田幸樹解釋：「網上的照片無法為我帶來『擁有』的實感。紙本寫真集反而感覺不錯。」大學女生本詩音里亦指，雖然手機內有很多白石的照片，但是「想看大張一點」，所以也有買寫真集。

如此看來，要賣書還是有辦法，關鍵在於能否跳出框框，甚至反其道而行。當然，最基本還是要內容過關。說是出寫真集，照片就該賞心悅目，甚至想入非非，否則那不過是「掛羊頭賣狗肉」，拿笑話集當寫真集賣。這樣做沒被人告，也就該偷笑了，還談甚麼暢銷不暢銷。

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