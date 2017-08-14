潘度琳：曼徹斯特警隊——如何由榜尾變成「班霸」

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自從曼徹斯特於 5 月份的恐襲發生後，城市的焦點不期然放在 Greater Manchester Police 身上（下稱 GMP ）。基於「吊橋效應」，民眾在恐慌之中定會更靠近政府及警方以求保護，而 GMP 的確沒有令人失望，不論在疏散人群，拘捕疑犯，到及後在 Facebook 以及 Twitter 上不停更新有關恐襲消息都極為迅速，乾淨俐落，靠著網絡的力量， 贏了不少掌聲。

GMP 其實名不見經傳，以往也是英國眾多城市的警隊中成績較差的一隊。2009 年，GMP 在 43 隊英國警隊中排 42，被政府勒令全面改善警隊質素。結果 GMP 成立了專案小組，聘請了畢馬威為他們重建隊內架構，改變警隊文化，希望把破案率推高以及縮短破案時間。先導計劃由索爾福德（Salford）開始進行 —— 索爾福德在哪裡？它是曼徹斯特市中心以西的一個新市鎮，住在曼城多年的人都會知道索爾福德以治安差聞名，謀殺率長期佔英國十大，還有毒品、性暴力和各種有組織罪案等，以前在曼市人面前提起索爾福德，很多人會聯想到「Dangerous」。

結果先導計劃空前成功，索爾福德警方對不同程度的罪案反應速度愈來愈快，而且查案時間大大縮短。聽起來成功要訣卻相當簡單 —— 將警區劃細，精簡架構，多派警員上前線查案，定期向居民聽取意見從而將最為人關注的問題放在最先，就是索爾福德反擊的幾個主要條件。為了更有效率處理案件，警區成立了 QUEST  應變小組，先把案件分析然後分流，再即場調配人手，同一時間亦以電話支援受害人，即場知道案發現場的變化，令人手分配更容易。多了一個 QUEST，索爾福德變成一個更安全的小區。

由一小步做起，GMP 今天已經變成一支很不錯的警隊。除了在執行能力上有所長進，GMP 的「關公」更是強勁，他們經常以 Facebook 向市民發放最新的罪案消息，在 5 月中爆炸事件中發揮了指揮作用，市民幾乎可以在 Facebook 上即時看到警方的行動。雖然有人覺得這樣做會為恐怖分子帶來更多有利的資訊，但對市民來說可算是極為有用和透明，無形中也拉近了警民之間的距離，兩者互相支援。除此以外，Facebook 更變成找疑犯，又或是警惕市民不要醉駕等宣傳工具，admin 回覆之快，答案之得體，令人覺得這個制服團隊非常重視形象。

不過 Facebook 也有「出事」的時候，GMP 警方最近把一個16歲女童的照片放上專頁，事因她在公眾地方行為不檢，法庭因而頒發一個長達 12 個月的犯罪行為禁令，禁止該女童在沒有成人陪同下進入市內某地區。此帖一出旋即惹起爭議，很多人批評 GMP 不應放出女童的相片，畢竟她犯的亦不算嚴重罪行，相片一傳開只會令她更難翻身。就這一個發帖，GMP 沒有作出任何回應，但在 Facebook 貼犯罪者的相片的做法似乎引起了關注。善用 Facebook 固然是好，但一不小心卻把它變成公審平台，大概也是精練的 GMP 萬料不到的事情吧。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
潘度琳 鐘擺人生

三十過外的女性，日間工作刻板艱澀，唯有靠下班後的生活調劑。 假日愛躲在家中聽音樂看劇集，沉迷本格推理小說，喜歡大城市如倫敦和巴塞隆拿。

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