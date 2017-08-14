為何 CV 不應放相？

CV 應否放相？據統計，附帶個人相片的 LinkedIn 用戶檔案瀏覽數平均比沒有相片的多 21 次，收到的聯絡要求也多 9 次，說明有個人相片的履歷檔案的確較吸引。不過，LinkedIn 也不能和 CV 混為一談，在求職用的 CV 上附加相片隨時令你緣慳心儀工作。

紐約顧問公司 SYPartners 創辦人 Deborah Hankin 對 CV 相不以為然：「我一般比較少跟這種求職者傾談，因為我相信 CV 放相某程度說明了他們的判斷能力。」究竟有何問題？

Hankin 指，雖然個人相片在 LinkedIn 屬於基本資料，但對 CV 而言就不是必然，如果非得要放相，箇中必須有深層意義。有別於 LinkedIn 的網上檔案，CV 空間有限，多放一張相就代表要擠走其他重要資料，降低你的 CV 實用性，「如果你真的覺得我看不到你的相片不行，我想知道為甚麼。」或許你會認為這一點只牽涉僱主的主觀意見，實在因人而異，但即使在客觀的篩選過程，CV 放相也會削弱你的競爭力。

每逢公司招聘，人事主任都需要在短時間內盡覽一時湧至的求職 CV，有統計顯示，每份 CV 其實最多只能分得人事主任少於 2 分鐘的注意力，十分珍貴，職業顧問 Amanda Augustine 也指，多餘的相片只會分薄別人審閱你學歷工作經驗等關鍵資料的時間，再好的履歷寫了也是白寫。

近年歐亞地區流行 CV 放相，求職者為求在眾多競爭對手中突圍而出，總會費盡心思表現自己，美其名曰「建立個人品牌」，再將這個品牌推銷予未來僱主，CV 放上體面的個人照片也是手段之一。當然這也是無可厚非，尤其在部分重視員工個性或需要員工出鏡的創意行業，僱主的考慮範圍往往超越工作經驗和證書，更有甚者會要求求職者提交短片自我介紹，如此情況 CV 放相也算合情合理。

不過事無兩好，CV 放相也可能引起偏見。The CV Book 作者 James Innes 亦有同感：「以貌取人是人類天性，無可避免，所以相片一定會影響未來僱主對你的第一印象。」即使求職者對自己顏值充滿信心，也難保對方有「貌美即花瓶」等偏見。過去阿里埃勒大學曾進行實驗，對 2,656 個工作空缺發出求職申請，每個空缺各傳送兩份 CV，附相和不附相各一份，結果顯示，貌美女性即使履歷上與其他人具同等競爭力，卻往往連面試通知都難求，研究最終將此現象歸因於女性僱主對貌美同性具較強烈妒忌心之故。因此，除非公司要求， CV 還是無相為上，讓一切人事決定建基於與工作相關的經驗與學歷上吧。