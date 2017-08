陶傑：Trump English

美國和北韓交惡,總統杜林普與金正恩隔一個太平洋,採用非常激烈的語言展開罵戰。

杜林普的「雙 F」語言 —— Fire And Fury 很快成為全球學英語的焦點。這兩個英文字加起來共只三音節,而且採用英詩中的「頭韻」(Alliteration),簡易記憶,是廣告學的典範。

但杜林普的英文,令英國人皺眉頭。白宮辯稱,這是使用金正恩聽得懂的語言,並非杜林普缺乏教養。

自從狂人入主白宮,英語危機遠早於北韓的導彈危機。狂人總統喜用一個 Bad 字形容一切野蠻行為。因此針對金正恩,他還可以考慮使用以下句子:

1. This Fat Dictator Very Bad . We shall Bomb him. Big Explosion.

2. North Korea’s gonna to be Scared. Very very Scared.

3. Our bombs are bigger. We got more nukes than them . Far far more.

4. That Fat Boy wanna fight? Yes, we gonna hit back. We gonna hit him back very Hard.

北韓危機發生之初,杜林普曾說:We are sending our Armada。Armada 是 16 世紀西班牙的無敵艦隊。一語相關,這個字會令美國的拉丁裔移民覺得高興。然而在歷史上,無敵艦隊卻被伊利莎伯女皇的英國皇軍全殲,所以並非最佳的譬喻。而且杜林普口中的 Armada 去了三艘,匆匆一遊,然後南下澳洲。

難怪英國有人建議:最佳的世界和平結果,就是美國和北韓達成協議,杜林普和金正恩互相交換,各自出任對方的總統半年。這樣一來,美國和北韓的人民都不知不覺有甚麼分別,然後兩人和兩國都可以平分諾貝爾和平獎。