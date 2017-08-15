冷泡咖啡比熱咖啡更健康？

不少人習慣每日都喝咖啡，但在夏日，喝一杯為你斟到瀉的熱咖啡，反而成為苦差，咖啡未喝完，體溫已提升更高。喝凍咖啡？冰塊卻容易沖淡咖啡濃厚的質感。若想兩全其美，或許可以改嚐冷泡咖啡（cold brew coffee）。 喝起來夠涼快，又保留咖啡原有風味，而且相比熱咖啡，冷泡對健康還多了些意外的益處。

哈佛大學公共衛生學院教授 Frank Hu 指出，習慣飲用咖啡，可降低患上 2 型糖尿病、心臟病、抑鬱、神經退化性疾​​病的風險，亦有助改善認知能力。研究人員認為這跟咖啡有高含量的抗氧化劑、多酚及礦物質有關。

但沖泡咖啡方式不同，會否破壞當中的營養？教授指，咖啡無論熱或冷泡，均不會改變當中的生物活性化合物（Bioactive Compounds）。換句話說，上述提及的營養及益處，在冷泡下仍能維持。此外，冷泡咖啡還有其獨有益處。

低酸度

一般咖啡經過熱水沖泡，其酸度因此較高，需要加入更多糖和奶以蓋過酸澀的口感。相反，冷泡咖啡以冰水浸泡滴漏，過程中不經任何加熱，口感較之甘飴。酸度較低不僅令味道更佳，亦對健康有益；喝冷泡咖啡時，加入的糖和奶較少，可減低卡路里。同時，酸性高的食品不利消化系統運作，是以冷泡咖啡對腸胃的負擔較輕。

高咖啡因濃度

由於冷泡咖啡中，咖啡與水的沖泡比例更濃縮，所以比一般咖啡的咖啡因濃度更高。希望藉咖啡提神的人，冷泡咖啡可能更適合你。不過教授提醒，晚上喝冷泡咖啡的話，容易擾亂睡眠，而對咖啡因敏感的人，飲用時更應注意份量。

咖啡，不僅帶來一份健康，還有呷一口時的閒適心情，夏日的高溫卻令人難以完全享受它的美好。如果可以，今日就嚐一口冷泡咖啡吧。