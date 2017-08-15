古今中外均有以花入藥的傳統。古埃及人以番紅花壯陽及治療胃痛，印度以蜂蜜和乾花外敷腳傷，歐洲人使用洋甘菊療神養胃，更不用提中國人向有服食草藥的醫方。美國傳粉生態學家 Stephen Buchmann 在「花，如何改變世界」（The Reason For Flowers）一書詳述花與醫療的關係，提到植物療效之餘，亦主張人類「療癒」花卉，在自然環境日益惡化的當代，拯救花草於滅絕邊緣。

關於花的療效，古來已有不少記載，西方有古羅馬老普林尼（Pliny the Elder）所著「博物誌」（Naturalis Historia），文藝復興時期的「花園的觀賞植物」（A Garden of Pleasant Flowers）、「藥草與植物通史」（The Herbal, or General History of Plants）、「藥用植物」（Botanicum officinale）、「神奇藥草」（A Curious Herbal）；東方則有豐富中醫傳統，「漢方」最著名者當數「本草綱目」，又有「本草綱目拾遺」、「飲膳正要」、「醫林集要」等古醫學典籍流傳，當中均有論及花藥功效。

中外傳統上有不少著名花藥，例如番紅花於古埃及是春藥原料，到古希臘羅馬則成為退燒藥；丁香富含丁香油酚（eugenol），可作抗生素用，亦能醫治牙痛；中國流行花茶，有助治療心絞痛、高血壓、乙型糖尿、發燒、感冒等；產自非洲的金盞花有消炎、鎮靜、殺菌之效，亦含雌激素可紓緩經痛；罌粟作為止痛劑更是早於史前便出現，由鴉片罌粟花（papaver somniferum）子房所結種囊提煉而來。

蜂蜜療效向來備受重視，雖然並非由花本身製造，而是經由蜂類加工而成，但花絕對應記一功。古埃及和古希臘以蜂蜜外敷創傷，馬雅人則用於治療白內障、協助順產。蜂蜜酸鹼值低，所含過氧化氫（hydrogen peroxide）有殺菌功效，外敷於刺傷及二、三級燒傷創口，有助促進癒合及淡化疤痕，有醫療企業便研發出含有紐西蘭麥蘆卡蜂蜜（Manuka honey）的滅菌膠布，而含蜂蜜敷料效果亦能媲美傳統含銀敷料。

花卉作為景觀亦有療效。研究發現，醫院病房若有插花，或窗外望得見花草樹木，病者普遍康復得較快，併發症亦較少。美國建築學教授 Roger Ulrich 曾著論文「窗外景觀可能影響術後康復」（View through a Window May Influence Recovery from Surgery），比較兩組病人術後情況發現，從病房窗外眺望到樹木或草坪的一組，相比只能看到磚牆的一組，不但住院期較短、較少表達不滿，亦較不需要中強程度的止痛劑。

花香亦能平息焦慮，改善情緒。吸入花卉的揮發物，將會減少交感神經活動 —— 決定所謂「戰或逃」（Fight or Flight）的反應 —— 從而降低血壓。實驗顯示，人類吸取玫瑰香氣，能夠降低交感神經活動 4 成，腎上腺素分泌量亦減 3 成。普遍認為，花卉釋出的化學物類似抗焦慮藥物二氮平（diazepam），有抗恐慌以及鎮靜作用，不過說法仍然有待生物學家研究。

花香影響心情，並非毫無根據。人類不論經歷何種心情，都會透過表皮腺體（epidermal gland）分泌相應的化學物，空氣因而充滿情緒殘留的訊息化合物。有說法指，人類只要嗅聞空氣中的情緒訊息，潛意識會自行呼應，繼而影響心情。另有研究表明，當接觸到柑橘氣味或玫瑰精油，壓力荷爾蒙將會降低，而花香比起人造香氣，更能令人聯想到「享受」。所謂「健康空氣」應是「有花香的空氣」。

花治癒人，人卻為花帶來災難。書中指出，現時世上有 25 萬種已知開花植物，而連同未命名及未知品種，數量可能高達 50 萬種。花卉最多元的產地位於熱帶雨林，平均每畝就有 750 種樹木及 1,500 種開花植物共棲。然而今時逐日消失 20 萬畝雨林，隨時不出百年完全絕跡；有估計指全球現有 90 種開花植物滅絕，現存 25 萬種之中，亦有 68.8% 瀕臨絕種或受生存威脅。無花的世界，不只是花卉的悲劇，更是人類的災難。有說人是「親生命」（biophilia）物種，天性渴望親近自然，脫離自然即使能夠生存亦難以快樂。保育環境刻不容緩，否則若干年後，「人類紀」將變成「只有人類的紀元」。