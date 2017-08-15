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方俊傑：型到盡頭的「原子殺姬」

方俊傑：型到盡頭的「原子殺姬」

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電影「原子殺姬」劇照。

一直沒有時間觀看「原子殺姬」（Atomic Blonde），不是電影不夠吸引力，Charlize Theron 曾經是我頗喜歡的演員，導演 David Leitch 即是「殺神 John Wick」（John Wick）的動作指導，在打打殺殺的層面，簡直具備信心保證。

不過，我要抽時間看「同盟」嘛，鮑起靜拍無綫劇，好大件事！就出事了。一路看「原子殺姬」，我沒有想起「重慶森林」的林青霞，反而忍不住想著「同盟」第一集。「同盟」第一集，一眾主角，在本應驚險萬分的槍戰中，依然極度鎮定，甚至優雅。給人用手槍當面指住，還不慌不忙地擺甫士；子彈射入肚了，面不改容，仿佛毫無痛楚；身後大爆炸烈焰沖天，沒所謂，慢慢前行便可以逃出生天。嗯，好型啊！型到盡頭。

劇集「同盟」劇照。

「原子殺姬」也嘗試走型格路線。一如「殺神 John Wick」，主打超凌厲的動作場面。對我來說，劇情有沒有新意、角色描寫夠不夠深入，不太重要，甚至乎，我嫌棄「原子殺姬」太過複雜，又倒敍，又出賣，又陰謀，個女主角又要有情有義有愛有性地同性戀，要我思考，反而阻礙了一味戰鬥的爽快。「殺神 John Wick」的劃時代，在於勇敢地縮減所有戲劇元素，讓 Keanu Reeves 擺出一副表情便可以肆無忌憚地由頭演到尾。我覺得真係型喎。

「原子殺姬」的兩頭不到岸，讓 Charlize Theron 尷尷尬尬，一如鮑起靜面對的情況。要一個演員，一直擺出有型甫士 chok 出有型表情去表達不同的情緒變化，太困難，影后都不可能突破盲點。你叫一個演技出色的實力派來接受不可能的任務，事倍功半；你叫 Tom Cruise 之類的明星接手，可能更容易處理。你也明白吧，有些事情，由劉德華做，是型；由林雪做，變成搞笑。即使林雪已經很認真地做，甚至做得更有層次更有深度。

Charlize Theron 大概不會介意吧。當過奧斯卡影后之後，接過無數同類的賣型格動作片，隨便一數，有 Æon Flux、「末日先鋒：戰甲飛車」（Mad Max：Fury Road）、「狂野時速 8」（The Fate of the Furious），就算在「白雪公主之魔幻復仇記」（Snow White and the Huntsman）系列，都是扮演女梟雄。「原子殺姬」由 Charlize Theron 親自監製，銳意將自己打造成一個跟吳京一樣的打不死。在努力爭取平權的今天，Charlize Theron 的行徑，可能比電影質素更值得研究。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
方俊傑 特事特辦

方俊傑，利物浦球迷，前「壹週刊」生活組編輯。主打電影介紹、人物專訪、體育專欄、電視表。著有小說「失戀二十」。

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