護瞳行動：日行一善的花地瑪

在巴基斯坦，每天都新增數百名失明人士，但國家的醫療服務只覆蓋主要城巿，人口佔全國三分之二的農村地區，卻欠缺具質素的醫療設施。人們要求醫，就得山長水遠到大城巿。可是他們不是缺乏路費，就是無法離家 —— 而婦女首當其衝。巴基斯坦的傳統文化，並不允許女性獨自離家。

花地瑪說︰「我當護士 18 年了，能幫到人、特別是處於社會弱勢的女性和兒童，最令我感受良多。」她今年 38 歲，換句話說花地瑪 20 歲便投身護士行業。

身為女醫護人員，花地瑪特別著重向女性提倡計劃生育，和替小孩注射所需疫苗。另一方面，她指出巴基斯坦「有許多家庭都深受眼疾困擾，不過對此毫無認知」。

眼睛的重要性，不問而知。視力欠佳，嚴重者連自我照顧也十分困難，莫說學習、就業，更談不上改善自己和家庭的命運。

花地瑪與一眾女性醫護人員，參加護瞳行動的訓練計劃，學習如何判斷白內障、斜視、青光眼等眼疾，從而轉介女性和兒童到醫院進行詳細檢查。花地瑪自訓練後已協助超過 500 名病人，用自己一雙手、一雙腿，慢慢地改變病人的生命。

「那些婦女會當你是朋友，很自在地分享她們身體的各種問題。能服務自己居住的地方，很有滿足感！」

雖然巴基斯坦的失明人口並不少，但五分之四都是可以治療和避免的。首要解決的，是針對改善接觸病人的途徑，像依賴花地瑪等有效與特定病人溝通的醫療人員；二是訓練更多醫生和改善醫療設施質素。同樣重要的是，服務必須配合當地的文化社會氣候，取得當地民眾的信任。

路途仍然漫漫。