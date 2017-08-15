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護瞳行動：日行一善的花地瑪

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花地瑪一星期六天，每天都挨家挨戶探訪負責的社區家庭，確定有需要的婦女和兒童得到應有眼科服務。

當人在絕望的時候，最希望的是有一雙手，毫不猶疑地緊緊擁抱你。

每個早上，花地瑪都會穿梭巴基斯坦的社區，逐家逐戶拍門，看看有沒有患上眼疾的婦女，因為沒有男性陪伴外出而沒法求醫，完完全全的與外界隔絕。

花地瑪是一名護士，身為女性，是她最寶貴的身份。這對改變巴基斯坦的醫療服務非常關鍵。

在巴基斯坦，每天都新增數百名失明人士，但國家的醫療服務只覆蓋主要城巿，人口佔全國三分之二的農村地區，卻欠缺具質素的醫療設施。人們要求醫，就得山長水遠到大城巿。可是他們不是缺乏路費，就是無法離家 —— 而婦女首當其衝。巴基斯坦的傳統文化，並不允許女性獨自離家。

花地瑪說︰「我當護士 18 年了，能幫到人、特別是處於社會弱勢的女性和兒童，最令我感受良多。」她今年 38 歲，換句話說花地瑪 20 歲便投身護士行業。

身為女醫護人員，花地瑪特別著重向女性提倡計劃生育，和替小孩注射所需疫苗。另一方面，她指出巴基斯坦「有許多家庭都深受眼疾困擾，不過對此毫無認知」。

眼睛的重要性，不問而知。視力欠佳，嚴重者連自我照顧也十分困難，莫說學習、就業，更談不上改善自己和家庭的命運。

巴基斯坦每天都新增數百的失明人口，但五分之四都是白內障等可以治癒的毛病。

花地瑪與一眾女性醫護人員，參加護瞳行動的訓練計劃，學習如何判斷白內障、斜視、青光眼等眼疾，從而轉介女性和兒童到醫院進行詳細檢查。花地瑪自訓練後已協助超過 500 名病人，用自己一雙手、一雙腿，慢慢地改變病人的生命。

「那些婦女會當你是朋友，很自在地分享她們身體的各種問題。能服務自己居住的地方，很有滿足感！」

雖然巴基斯坦的失明人口並不少，但五分之四都是可以治療和避免的。首要解決的，是針對改善接觸病人的途徑，像依賴花地瑪等有效與特定病人溝通的醫療人員；二是訓練更多醫生和改善醫療設施質素。同樣重要的是，服務必須配合當地的文化社會氣候，取得當地民眾的信任。

路途仍然漫漫。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※

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