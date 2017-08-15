8月15日
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160 歲 Burberry，靠開放創新，席捲網路新世代

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時尚精品與網路社群，向來處在天秤的兩個極端。前者象徵著有一定年紀與社會地位才能享有，後者幾乎是窮青年的代名詞。

但事實上，根據美國數碼廣告公司 Moosylvania 統計，網路社群世代，即 1980-2000 年出生的這群人，每年消費金額超過 1700 億美元，是上一個世代的 1.4 倍，為當前最有購買能力的族群。許多老企業，並沒有認知到消費族群的轉變，曾經一度引領潮流的服飾品牌 A&F、擁有近半世紀歷史的品牌 Gap，在新世代年輕人眼中都成為過氣者，營收、獲利數字持續下滑。

但，有個高齡 160 歲的精品老店不只未顯老態，反而在網路世代中攻城掠地；在全球精品業營收不斷衰退的 2010-2014，她竟逆勢增長，2014 年更創下營收新高。近年雖然因為前執行者被挖角至蘋果，以及多元化策略失當而略有下滑，但仍無礙其在年輕人心中建立起的網路精品地位。

Burberry，英國最具代表性的精品之一。很難想像這款象徵著傳統、正宗的英倫風衣，在臉書上竟然能擁有 1700 多萬名粉絲，是 Prada 的逾 3 倍。

Burberry 的數碼化起步相當早，在高消費產業對網路都還嗤之以鼻的 2006 年，前任執行長 Angela Ahrendts 就計劃成為「第一個完全數碼化的精品公司」。

過去，時裝表演的舞台，只有 VIP 大戶與名人能接近，後台的秘密，也只有時裝記者能一窺究竟。但 Burberry 卻在 2010 年，舉辦了全球第一場以網上直播的時裝表演，打破了高不可攀的尊貴面紗。網路族群就算連一件她的商品都沒買過，依舊能從 Twitter 和 Instagram 上，看到服裝表演現場、紅毯專訪、後台照片到幕後花絮等細節，享受甚至比現場 VIP 客人更多。

2013 年，她成為全球第一個在 Twitter 上開設 24 小時全年無休的高級時裝店；2014 年，Burberry 與在中國發展得最快的微信合作，直擊 2014 秋冬系列倫敦時裝周，設計出空前的數碼時裝表演體驗。

她發展出各式網路原生活動：邀請網友上傳自己穿著 Burberry 經典風衣、演繹風格的照片，或是在網路上設置虛擬試衣間，讓消費者像玩洋娃娃穿衣遊戲一樣，自己搭配各種細節、客製化風衣。同時，針對分眾的社群媒體，如 Google+、視覺社群 Pinterest 等，也發展不同的社群媒體策略。

Burberry 的創舉，對精品業而言是一個賭注。因精品業賣的就是神秘感，若操作不當，變得在網路上唾手可得，沒人知道，消費者是否還願意為一件風衣付出 2,000 英鎊。

時尚界總擔憂，網路的開放性與多元性會淡化精品品牌的稀有與尊貴感。但是前任執行長 Angela Ahrendts 說，時尚界應該要跟上新世代消費者的步伐，「他們看到喜歡的東西，是直接下載圖片，而不是從時尚雜誌中撕下來。」

擁抱開放與創新永遠比守成更困難，但 Burberry 做到了。

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