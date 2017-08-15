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瑞典酒精管制，到別國買醉的酒經濟！

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最大的渡輪公司 Stena 每年從哥德堡賣出約 25 萬張前往丹麥的單日船票，大多數旅客從不下船踏足丹麥，旨在買酒。

葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催。知己相聚，開懷暢飲，是不少酒徒的美事。香港一街一隅，便利店與超市無所不在，買酒非難事；可是在北歐多國，欲暢飲之時，卻未必能買得美酒，皆因有嚴格的酒精管制：酒精飲品價值不菲，又或國營商店早已關門休息。國內買酒難，造就另類旅遊經濟 —— 坐船到別國買醉。

在瑞典，酒精濃度超過 3.5% 的飲品，只能在國營的酒局 Systembolaget 購買。Systembolaget 平日下午 7 時便關門不營業；周六則更早，於 3 時便停業；周日全日休息。在餐廳也可以點酒，但不能帶走。不介意本地高昂的酒價，還是可以在瑞典預先存倉，歡懷暢飲。一瓶 Absolut 伏特加，在瑞典售約 240 瑞典克朗（約為 250 港元），在德國只售 12 歐元（約為 111 港元）；0.33 公升罐裝啤酒 König Pilsener 在瑞典售約 10 瑞典克朗（約 10.1 港元） ，相等價錢在德國能買上 1 公升的份量。

當鄰國的貨品比本國的貨品便宜很多時，方便就到別國買，是常識，也是通行人性。金融時報報道，瑞典每年數十萬的消費者經渡輪航線到鄰國丹麥、德國、與波羅的海國家購買酒精飲品，成為 Systembolaget 的替身。在船上的超市，最普通的葡萄酒的售價約為 100 瑞典克朗（約 95.7 港元），瓶裝啤酒約為 25 瑞典克朗（約 23.9 港元）。

國營酒局 Systembolaget。　圖片來源：Wikimedia Commons

據瑞典酒精與毒品委員會（Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs，簡稱 CAN）估計，在瑞典近 5 分之 1 的酒精飲品及近半烈酒是循此途徑帶到該國消費。最大的渡輪公司 Stena 每年從哥德堡賣出約 25 萬張前往丹麥的單日船票，大多數旅客從不下船踏足丹麥，回程時則用手推車堆滿一座座酒精飲品。

瑞典未有限制瑞典居民每人可攜帶自用的酒精飲品數量，CAN 估計𧗠生的走私交易金額達全國總銷售額的 5%。陸路則可循巴士從德國運酒到瑞典再出售圖利。

瑞典的酒精壟斷最早可追溯到 1850 年的法倫小鎮（Falun）。其原意是減少國民飲酒量，避免他們過量飲酒，後來輾轉擴展為全國性政策。布魯塞爾釀酒商 Jan de Grave 稱：「酒精管制實際為適度飲酒的人帶來不便，而酒徒則總有自己的辦法。」嗜酒者，聞酒所至，芬蘭人的酒窖在愛沙尼亞，瑞典人的酒窖則在丹麥和德國。

CAN 總監 Håkan Leifman 表示，國家的壟斷做法一直備受壓力。他指，當瑞典於 1995 年加入歐盟時，壓力要大得多，瑞典被迫要增加從國外入境的酒精量。「現時瑞典的酒精管制政策已較入歐前寬鬆，消耗量比入歐前增加了 20% 至 25%。」

哥廷堡民調機構 SOM 於 2014 年所做的調查顯示，民眾對於國家酒精壟斷的做法，反對程度自 2000 年逾半下降至約 30%；2005 年，近 60% 表示希望降低酒稅，到 2014 年只有 17% 的表示希望調低酒稅。民意也反映了政黨的取態，現時瑞典只有少數的自由派政黨着力批評壟斷政策，包括在野自由黨（Liberals）與瑞典民主黨（Sweden Demorcats）。

斯德哥爾摩卡羅琳學院社會醫學教授 Sven Andréasson 指出，假如結束國家專營酒精飲品銷售，酒精消耗量與相關的疾病風險均會增加約 30%。北歐除丹麥外，冰島、挪威、瑞典、芬蘭各國均徵收高昂酒稅，並設有專營酒局壟斷銷售。為何與其他享有相似文化歐洲國家大相徑庭，歷史和文化因素也難以完美解釋，Andréasson 教授說：「為何瑞典人這麼熱衷酒精管制仍是一個謎。」

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