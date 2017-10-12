10月15日
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陶傑：錢穆希望中國人得真解放

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新亞書院全景。 圖片來源：Wikipedia user -Wpcpey

新亞書院創辦人錢穆，晚年奔走於港台兩地，思考中國文化的前途。

錢穆認為英國的民主政治，不是最理想最完美的生活形態，只是今日還沒有一個比民主政治更好的辦法，那麼只能遵守民主政治。這番話邱吉爾說出來，錢穆認同，因為他目睹過希特拉、列寧、史太林等同期實現其他一度認定比民主政治更好的模式，卻一一失敗。

錢穆沒有明言反對港獨，也沒有贊成，但他在「從中國歷史來看中國民族性和中國文化」一書中指出：這個世界是一個由合而分的世界，不再是由一個兩個強大的國家在領導和宰制的世界。美國、蘇聯都沒有這個資格：

「今天這個世界，照我個人的意見，是一個解放的世界。我們中華民國，中國的民族也是被解放的一個。」

錢穆口中的「解放」，意思不是甚麼「工農翻身作主人」而後「讓少數人先富起來」的貪污敗政，而是中國人應該匯聚 3,000 年的文化智慧，走出一條不同於美蘇之間的理想道路。

不必奢言行政、立法、司法的三權分立。錢穆指出：中國農業社會，天子在遠，地主、士人、農民，三種階級，自成互相倚賴、互相合作、互相制衡的關係。因為中國是農業社會，農業順從天候自然，因此也追求「天人合一」。地主、士人、農民在中國歷代很多時候，都可以和平共處，中國的制度並不那麼壞。

至於改朝換代時出現農民暴動或朝中偶有暴君，錢穆認為這不是中國政治文化的常態。誠然，錢穆的論說是否有過分理想的成分，是另一回事，但不能否認，在地球一體化的今日，西班牙鬧獨立和分裂，美國則選出杜林普，恐怖主義蔓延，人類在消費和貪婪的迷宮中不能自拔，離「解放」二字目標尚遠。

所謂文化多元，錢穆半世紀前不就指出了嗎？但多元文化不是講鬥爭，也不是講你死我活的排斥。今日打著錢穆神主牌的人，空言紀念先師，能了解這位儒家最後傳人的懷抱者又有幾人？

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