10月15日
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無毒不入藥，保健產品可致命

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香港大街小巷都是大小藥房，普通市民都可以買到各種中西成藥、秘方藥和保健產品。

近年香港大街小巷都是大小藥房，不需要醫生處方，普通市民隨隨便便就可以買到各種中西成藥、秘方藥和保健產品。當然，藥房遍地開花，還是以內地遊客為主要銷售對象。內地遊客普遍相信在香港藥房買藥，不易買到仿冒品，較有信譽保證，貨真價實功效佳。不過，是藥三分毒，無毒不入藥，是老祖宗的智慧，過度相信和依賴藥物，或有機會反受其害。有香港醫生警告，無論服食的藥物是否原裝正版，在缺乏法例監管之下，成藥沒有安全保證，都一樣有中毒風險。

瑪嘉烈醫院的麥永禮醫生，每隔數周都會收到因服食傳統中藥和保健產品，而需要送院治理的病人的血液和尿液樣本。其毒理學參考化驗室發現，問題的來源通常都是藥物中含有摻假成分。麥永禮指出：「這些藥是非法製品，對人體健康有害，甚至有可能致命。但是因為種種原因還在出售。」

鑑於案例頻繁和嚴重，麥永禮和同事把十年以來的觀測結果發表在近期的醫學期刊 British Journal of Clinical Pharmacology 上。據報告顯示，從 2005 年至 2015 年，共有 404 人因服食有問題的保健產品而需要送院，年齡則介乎 1 個月至 90 歲。檢測過 487 種成藥製品後，他們共發現 1,234 種隱藏成分，當中包括各種西藥、類藥物和動物甲狀腺組織，而部分早已遭禁用。而且，調查樣本只包括成藥，還未計算使用未加工動植物為原料的藥材。

在香港，若保健產品含有未申報成分即屬違法藥物。

麥永禮醫生表示，在香港，若保健產品含有未申報成分即屬違法藥物，但現在不合規格的保健產品在藥房或網購平台都可輕易買到，其泛濫程度難作估算。他指：「如今中國有太多種產品，化驗室一直收到它們的樣品。」且說在剛過去的中秋節，內地就有商家在網購平台出售五花八門的「養生月餅」，聲稱擁有排毒、補腎、調經和消脂等效果，引起熱潮，連內地監管機構都得鄭重公佈，從未批准出售這些以保健療效為噱頭的「養生月餅」。

在地球的另一端，草藥保健產品在美國同樣賣得成行成市。據資料顯示2016 年美國消費者在草藥保健品上總共花費了 74 億美元，較 2015 年多 5.3 億美元，而銷售按年增長達到 7.7%，並已是連續第 13 年錄得增長。儘管美國植物委員會（British Journal of Clinical Pharmacology, ABC）的行政總裁 Mark Blumenthal 樂見普羅大眾用藥成風：「消費者開始關注自身的健康狀況，並開始使用草藥作為保健方法。」然而，近期就發生了因服食含有禁藥的保健產品而致死的案例，惹來美國食物藥品監管局（FDA）和緝毒局（DEA）的注視。

今年 8 月，美國紐約州一名年僅 27 歲的警察 Matt Dana 突然暴斃，其死因證實是過量服用卡痛葉（Kratom—— 一種常見於食用保健產品的草藥成分。

Matt Dana 的死訊令其同僚大感意外，因為他本身的職責就是掃毒，而除了熱愛狩獵和釣魚，Matt Dana 還是健身愛好者。調查無法確定他大量服食卡痛葉的原因，不過，某些健身愛好者認為，服食卡痛葉可以增加體力並加強身體承受力。

Matt Dana 的意外觸發了應否禁止藥物含有卡痛葉的爭議。事實上，卡痛葉是一種盛產於泰國南部和東南亞的天然植物。最初，泰國當地的農夫會直接咀嚼卡痛樹的葉片，以消除疲勞，後來則會磨成粉末，以藥丸或沖劑形式服用，讓人產生迷幻和麻痺感覺。如今的保健產品一般都會強調卡痛葉具有提神、舒壓等功效。雖然源於泰國和東南亞，但卡痛葉在泰國、馬來西亞和緬甸等國家，都已被列為禁藥。

而在美國，儘管服食保健藥物的情況有上升趨勢，但 FDA 早在 2014 年已作警告，濫用這類保健產品或對健康帶來負面影響，會導致呼吸不順、嘔吐、緊張、體重驟降和便秘等嚴重的戒斷症狀。阿肯色州以及另外五個州份已立法禁止使用卡痛葉。不過在紐約州則仍然合法，便利台、菸酒店和加油站都能買到含有卡痛葉的草藥保健品。

卡痛葉在泰國、馬來西亞和緬甸等國家都已被列為禁藥，但在美國部分州份仍然合法。

FDA 正針對含有卡痛葉的保健產品進行研究，而 DEA 將會視乎結果，決定是否頒佈禁令。然而，美國還是有不少這類保健藥物的支持者。他們認為，服食卡痛葉是以毒攻毒，消除痛楚，並有效減輕海洛英及鴉片上癮者於戒毒時的痛苦。

根據 DEA 的數據，在 2014 年到 2016 年期間，卡痛葉就牽涉到美國的 15 宗濫藥至死個案。而在香港，目前並沒有註冊藥劑製品含有卡痛葉

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