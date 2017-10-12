10月15日
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眼鏡、退熱貼、大數據……招數盡出測失智症

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圖片來源：路透社

如何對抗失智症，已成為日本科技界當前最重要的議題。其中，如何檢測是一大關鍵。

「失智症一定會發病，如果想要盡早掌握罹患失智症的可能性，不可或缺的就是能夠早期發現的環境，以及在家就能簡易檢查的設備。」大阪大學產業科學研究所教授關谷毅在接受 Nikkei Business 採訪時說。他所研發的產品，是一款貼布型感測器

由於失智症患者的腦波與一般正常人不同，透過偵測 α 波、β 波等各種腦波，就能在早期檢查出是否患病。關谷毅將產品設計成外觀有如感冒發燒時貼於額頭的退熱貼，降低年長者的排斥感。為了盡快將感測器商品化，他又成立了一間新創公司 PGV，創立資金來源為大阪大學的創投基金。

JINS MEME 可以量測眼球轉動的情況，若有異常，可能是失智症先兆。圖為川島教授戴上 MEME 智能眼鏡測試。 圖片來源：JINS／YouTube

日本大型連鎖眼鏡品牌 JINS，則推出了一款智能眼鏡 JINS MEME

根據東北大學老人醫學研究所教授川島隆太的研究，失智症患者的眼球移動較遲緩，身體也有向後傾的現象。JINS MEME 在鏡框中央靠近額頭與鼻樑的地方，裝有三個電位感測器。由於人的黑眼珠帶有正電荷，電位感測器能夠追蹤黑眼珠的上下左右移動。在右邊鏡架靠近耳朵的地方，也內建了六軸感測器，可以偵測眼球的移動與角度。戴上眼鏡後如果發現不對勁，那就可能有失智的風險。

除了偵測腦波、眼球運動之外，「說話的內容」也可以是用來檢測的一種標準。奈良先端科學技術大學院特聘準教授荒牧英治開發出一種演算法，可以從 300 字左右的簡短談話中，分析受測者使用詞彙的豐富度。如果同一個字詞反覆出現太多次，可能就有早期失智的徵兆。

在類似 Pepper 這樣可以與人對話的機械人身上裝上顯示屏，面板上出現一道道問題，受驗者像是在跟機器人聊天一樣口頭對話，機器人內建的語音辨識功能會將受測者的回答轉換成文字，即時測出詞彙的數量，演算法也能進一步測試出於談話中重複的內容。在未來，只要辨識精準度提高，就能開發出更完整的失智症檢測功能。

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