10月15日
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雨傘：從貴族和黐線佬開始普及

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卡耶博特「雨天的巴黎街道」（1877）。 圖片來源：Wikimedia Commons

談起傘，一般人或會想起外貌像手杖的那一種，傘頂有關節可張可合。另一種則為「縮骨遮」，台灣人叫「摺疊傘」。

歷史學者研究傘從何而來時，發覺在各地文明古國都有傘，但通常用來遮太陽，多數不能張合。與現代人「長遮」最相似者，則見於漢代文獻，但記載甚少，例如王莽曾於西元 21 年乘大車去祭祀，華蓋車上也有傘，大得史官亦要一記，學者估計漢朝的傘，已經是可張合的。

相傳油紙傘在 16 世紀傳入意大利。意大利人製作的傘雖可張合，但非常重，約有 2 公斤，或許如此，著名作家蒙田曾經如此說：「陽光灼熱如火爐，這種天氣就如敵人般跟我作對。意大利人有傘，自古羅馬時期就有的。打開傘以遮太陽，頭頂承受的痛苦，減輕不了多少，但是手臂的負擔，卻增加得太多了。」

開傘以遮太陽，在英國曾經是難得一見的奇事。1750 年，英國旅行家及慈善家 Jonas Hanway 於法國買了大傘作手信，回到倫敦後在街上打開使用，雨中閒逛，途人對 Hanway 之舉非常訝異。聽聞有司機特意他面前停車，罵 Hanway「黐線佬」。為何司機罵得特別狠？有人估計，在那個時代，乘車幾乎是唯一的避雨方法，司機怕如果人人以傘遮雨，到了雨天就不必乘車，生意將會減少。不過，這種估計未必為真，因當時傘極為昂貴（註：此文後段有 18 世紀「縮骨遮」價格供參考），買得起傘的人，必然坐得起馬車；買不起傘的人，多數坐不起馬車。傘在何時才用呢？富貴人家下車後，行 5、6 步入屋時，僕人就打開大傘，為主人遮太陽。

在倫敦，「落雨擔遮」曾屬「黐線佬」之舉，Hanway 可算是此等「黐線佬」的先驅者。 圖片來源：Wikipedia

傘和雨，在當時歐洲人眼中，或許是兩回事。傘的英文「umbrella」來自拉丁文「umbraculum」，這個字的前部分「umbra」是陰涼之意，整個字和雨天毫無關係。

在 17 世紀後期，有法國人發明防水布，製成防水衣褲。傘的法文「parapluie」就是從這種防水布而來，英文的傘不必擋雨，但法文的傘就和雨有關，可名正言順譯為「雨傘」。

防水布面世 30 年後，錢包工匠 Jean Marius 以這種布料，將傘改良成今天俗稱的「縮骨遮」。Marius 創出新傘後大賣廣告，舉國皆知這種新款的傘輕而細小，而路易十四對新製品亦甚為喜歡，於 1710 年將此種新傘的生產專利權，特許予 Marius。Marius這個名字，從此就成為「摺疊袋裝雨陽兩用傘」的代號。

此種「雨陽兩用傘」，價格高昂，在 18 世紀時，售價約 20 法郎。當年的 20 法郎，大概是今天的 1,000 美元。故此種新款小傘面世後，隨即化為高貴衣飾的一部分，與昂貴衣裝和鞋襪合成一體。在晴天或雨天，打開雨傘逛街遊花園，變成皇室貴族的淑女新潮流玩意。

今天「縮骨遮」價錢廉宜，城市人多數都有。而昔日法國貴族開傘遊玩之風，在現今的歐洲已不復見，但在香港及東亞各地，反而常見得不得了。

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