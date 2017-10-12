移民澳洲擁抱希望？但移民大國分享不了快樂

根據最新出爐的中大調查，超過 3 成人想移民外地，當中澳洲屬最受歡迎目的地。事實上香港人走難首選的澳洲，早已成為移民大國，每 3 個居民就有 1 個是移民。而且有別於其他西方國家，對外來人口持開放態度的澳洲人竟佔多數，認為移民無礙本地就業，反而可刺激經濟增長。話雖如此，比起輿論非難不非難，真正棘手的，是人口不斷膨脹所造成，與香港現況同出一轍的大問題。

自 1970 年代起，澳洲女性的平均生育數就長期徘徊在 2 名小孩，然而同期人口升幅卻一路攀升 70%。移民紛至沓來，由 2000 年起計，把離巢原居民計算在內，澳洲的淨海外移民至今整整翻了一倍。今天，移民佔澳洲人口超過 28%。

奇怪的是，如此情況並無引起公眾普遍反感，據「經濟學人」報道，2015 年，Gallup Poll 在澳洲進行的民意調查反映，30% 受訪者表示應繼續放行移民。而 Scanlon Foundation 定期進行的調查亦顯示，覺得移民太多的澳洲人，自 1990 年代起逐年下跌。過往一直揚言「亞洲人遲早淹沒澳洲」的極右派參議員 Pauline Hanson，近年把矛頭轉向穆斯林移民，亦未得到主流支持。

究其原因，還要一看澳洲源遠流長的移民史。從 1850 年代淘金熱的中國移民潮，到 19 世紀晚期跟隨入口駱駝從阿富汗引入的大量穆斯林飼養員和騎師。移民多，GDP 升得更多。澳洲經濟能持續增長 26 年而無衰退之勢，這些移民可謂功不可沒。他們一方面幫襯本地零售及服務業，增加房屋和各項基本日用需求，另一方面新移民又為採礦業和建造業帶來龐大勞動力，幫助整個經濟體運轉不息。去年有 60 萬名外國人入讀澳洲學校，共計花費 200 億澳元（約 1,214 億港元），將澳洲推上全球第 3 大教育出口國之位。這些學生畢業後留居當地就業交稅，成為新的經濟推手。

不過澳洲移民議題並非一面倒的讚好聲，種族歧視確是不在少數，在部分行業中，新移民亦有拉高失業率之嫌。總體而言，澳洲生產力委員認為始終未發現證據，顯示新移民會壓低薪酬水平或搶去本地人飯碗；相反，他們為澳洲源源不斷注入年輕勞動力，提高人均 GDP 之餘，亦抵銷了嬰兒潮世代老化的影響。不過澳洲人口研究會主席 Bob Birrell 又指出，澳洲為吸納短缺的行業專才而設的技術移民計分制，近年引入大量會計師和 IT 從業員；加上超過一半留學生為求高薪從商，求職時卻拼不過本地人，這些一窩蜂湧到澳洲的移民，最終變成勞動市場的邊緣人。而且，儘管整體失業率仍處於幾十年來的低位，但開工不足和薪酬加幅追不上通脹，仍使部分澳洲人將移民視為與自動化同等的威脅。

與香港同出一轍的基建與房屋問題

人口多了，土地和公共設施需求自然上升。同樣每天迎來大批新移民的香港人，必定也深有體會。而澳洲地大物博，理論上是有足夠土地容納每年 23 萬移民的淨增長，然而，當人口集中於某幾個沿海城市則要另作別論。尤其墨爾本和悉尼等熱門地點，基建與房屋發展難以追上實際需求。交通網絡超負荷，堵車如家常便飯，每年造成 165 億澳元（約 1,000 億港元）經濟損失，預計這個數字到 2030 年將再翻一倍。與此同時，移民亦導致房價暴漲，悉尼平均樓價 1 年來升 20%，美國物業顧問機構 Demographia 今年發佈的年度報告就顯示，悉尼供樓負擔比率僅次於全球最高的香港。即使是成功上樓者，家庭負債對可支配所得比高達 134%，澳洲家庭債務與 GDP 的比率在全球亦是數一數二。有鑑於此，總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）年初才提高移民門檻，要求移民要有更高的英語及技術水平，並且需認同「澳洲價值」。

這些問題困擾澳洲，催生排外新力量，使「外來人口將拖垮澳洲」的論調逐漸浮現。澳洲富商 Dick Smith 甚至直斥：「停不了的人口增長，是澳洲勞工生活水準低下的主因。」香港人想移民，除了政治紛爭，環境擠迫、樓價高得叫人望而生畏也是主因，但為逃離新移民問題而移民到另一移民大國，又是否相當諷刺？