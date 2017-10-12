歡迎來到北韓大使館……購物！

行軍打仗，每秒鐘都在燒錢。假如美朝真要開戰，北韓固然先要「儲夠彈藥」。但這個長年遭到國際社會制裁的國家，除了開辦餐館、輸出外勞、推動旅遊、外銷軍火，甚至如外界盛傳那樣賣淫販毒，還有甚麼生財之道？「紐約時報」建議你可留意其約 40 座遍布全球的大使館，那些都是北韓的營商之地。

說到北韓大使館的「經商史」，最早至少可追索到 1976 年，當時挪威警方透過監控發現，在北韓駐奧斯陸大使館內，幾乎所有人員都有參與進口及銷售多達 1 萬支烈酒及 10 萬支香煙。自此數十年來，北韓大使館都忙著賺錢，因為平壤政府非但不會給予資助，還反過來旨望他們送回盈餘，支援國內經濟。只是大使館從事的「生意」，絕大部分都違反了現行的國際法。

外交官們及其下屬進行交易的，不只是軍火毒品這些「大茶飯」，還有機床及牛隻等通俗商品。智庫 Petersen Institute for International Economics 副所長 Marcus Noland 對北韓深有研究，他透露：「我的外父生前是名大使。他跟我說很多年前在印度，外交使團皆知，若想要買牛肉，可以去北韓駐德里大使館，他們在地牢開了間屠房。」與此同時，亦會走私酒精、香煙、名貴汽車以及所有能夠免稅進口的物品，然後轉手獲利。

在部分個案中，北韓外交官所參與的軍火交易，還牽涉到中國大陸。北韓駐北京大使館第三秘書同時在海金剛貿易公司任職。根據一份聯合國報告，該貿易公司曾向莫桑比克供應地對空導彈及雷達系統。此外，同公司還有售賣機床，而在 2014 年一則出現在中國網站的商品廣告可見，其總部的所在地與北韓駐北京大使館的地址不謀而合。中國外交部則未有回應「紐約時報」的傳真查問。

一般來說，北韓大使館進行的「生意」都難以追查，惟在保加利亞首都索菲亞則屬例外。多年以來，在南部一間附有圍牆的大型建築物，每周都會舉辦多個派對，很多時候到了深夜，還有人從屋頂發放煙花。鄰居屢就嘈音投訴卻徒勞無功，因為建築物的業主是享有外交轄免權的北韓政府。當局將樓內宴會廳出租，予人舉辦活動甚至婚宴。不過，現時基於國際制裁，很多大使館都被逼壓抑求財的野心，盡量保持低調。

在英國，北韓駐倫敦大使館座落於近郊的 Ealing，只能靠那塊寫有「住宅及辦公室，北韓大使館」的門牌，從一排磚屋中辨識出來。鄰居表示鮮見有人進出，即使遇上了，對方也迴避眼神接觸。有脫北者更聲稱，大使館人員常在跳蚤市場購買二手用品，一部分會被洗淨修理變賣賺錢，其餘則會送往北韓。而在波蘭，40 間商戶以北韓駐華沙大使館的地址登記，當中包括製藥公司、多間廣告公司甚至遊艇俱樂部，但這些公司到底有多少員工，至今仍未清楚。

如今在索菲亞，北韓大使館設於名下一棟綜合大樓內，往東再走 15 分鐘則是 Terra Residence。前身為北韓大使官邸，裝潢華而不實，內部明顯以共產模式仿照法國梵爾賽宮，現多租予作婚禮、舞會及商務活動場地，亦可作雜誌、音樂錄影帶及電視廣告等拍攝用途。但意外的是，對於全球最極權邪惡國家在此營商賺錢，居民似乎不太煩惱。或許就像鄰居 Bonka Nikolova 所言：「當你住在一個連小事都辦不好的地方，很難再去擔心甚麼第三次世界大戰。」