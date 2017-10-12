10月15日
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一起同行，在沙漠中心住貨櫃屋

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圖片來源：Whitaker Studio／Twitter

貨櫃能載貨，亦能載人。最近連港府都深明此道理，擬推貨櫃屋，紓緩住屋問題。貨櫃屋好處在於彈性大，幾乎無論何地皆可建「屋」，英國有建築設計工作室便打算把貨櫃屋建到美國沙漠去。

這個貨櫃屋室內面積共 2,100 平方呎，廚房、飯廳、客廳、車庫、3 個睡房連套廁一應俱全，裝潢極簡，景觀開闊，自帶太陽能供電，由多個貨櫃組裝搭建而成，整個建築呈放射狀儼如水晶簇，將座落於美國加州約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）外的沙漠區域，甚具霸氣。沙漠貨櫃屋工程將於來年開始，不過這個沙漠貨櫃屋還有一始祖設計，本應建於德國黑森林。

事緣這名倫敦建築師 James Whitaker 於 2010 年受德國廣告公司委託，為其在德國黑森林黑欣根市設計一低成本貨櫃辦公室，詎料被客戶中止項目，黑森林貨櫃屋夭折，只留下設計圖片與影像在網上流傳。事隔多年，在離洛杉磯 3 小時車程的加州約書亞樹沙漠，擁地 37 公頃的電影製作人 Chris Hanley 相中其設計圖，昔日貨櫃屋才能在異地復活。

沙漠貨櫃屋的前身。 圖片來源：Whitaker Studio

不過金屬貨櫃最為吸熱，選址沙漠更是熱上加熱，Whitaker 如何應對？「我們採用淺色建築外牆折射熱能，加上高性能通風系統散熱，建築頂部設有天窗排走熱空氣，另有太陽能驅動空氣調節系統降溫。」另外由於貨櫃屋會安置於一壑谷中，既能維持私隱亦有助保護它不受沙漠極端天氣侵擾。

圖片來源：Whitaker Studio’s Instagram

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