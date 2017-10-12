10月15日
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李衍蒨：牙齒鑑定

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我經常都被問到，到底人體體內哪一部分最堅硬、最耐用，且無論相隔多久都有助辨別死者身份。如果沒有規定一定是骨頭的話，我會堅決的說是牙齒。

牙齒可算是身體裡最堅硬的物質（牙齒不算是骨頭）。就算屍體經過火化，大部分的骨頭都變成碎片後，都總可找到一兩顆牙齒。而牙齒之所以那麼厲害，是因為其外面有一層堅固的琺瑯質，只要琺瑯質不受損，牙齒可以保存很久，年期之久可以以世紀作單位來計算。

隨著飲食習慣影響及年齡增長，牙齒表面會出現磨痕（Wear）。而觀察牙齒磨痕（Dental Wear）可以估計死者死時的年齡，及有機會以牙齒的狀況作身份鑑定。另外，由於人一生只有兩副牙齒 —— 乳齒及恆齒，因此按著出牙及換牙的既定時間及次序，亦可以推斷兒童及青少年的年齡。不過，有不同的研究指出，換牙時間受很多因素所影響，當中包括飲食集慣、營養吸收及基因，因此只單一以牙齒判斷年齡並不可取。假設有一名死者的大腿近小腿末端死時還沒融合（epiphyseal fusion），而第一及第二臼齒已經長成，死者的死亡年齡依然會被判斷為不超過 17 歲的年輕人，因相對於兩者，骨頭生長速度相對比較穩定。

在要鑑定身份時，齒科法醫或是法醫人類學家都會從以下幾個問題考量眼前的狀況：
1. 是否人類的牙齒？
2. 是乳齒還是恆齒？
3. 屬於上顎還是下顎？
4. 是第一還是第二？
5. 屬於左還是右？
6. 來自那一個種姓（Ancestry）？
7. 牙齒的主人約幾歲？
8. 有沒有做過任何定期檢查或牙齒美容？
9. 有沒有任何口腔病？

在有些案例中，兇徒可能會留下咬痕於現場證物，可以是一份三明治、一個蘋果，甚至於屍體的皮膚上。理論上及一般來說，如果能從這些物件上取得咬痕，並將疑犯的咬痕作比對分析，就可以為執法單位多提供一項證據。

牙齒咬痕其實相等於帶瘀血的瘀傷（Bruise）。咬痕分析的基礎，就是每個人的牙齒都可做與別不同的圖案。咬痕比對的做法是，齒科法醫先為疑犯做一個蠟製的牙模，然後跟咬痕的照片比對每顆牙齒的闊度、大小及牙齒之間的空隙，齒科法醫要從比對上最接近的位置找到類似的特徵。

當然，一直以來都有法律學者及律師質疑咬痕比對的客觀及科學性，覺得這個比較像圖案（Pattern）的比對藝術，完全不科學。曾經有一個案例，該案的齒科法醫堅稱疑犯是死者身上咬痕的主人。警方覺得可疑，因為咬痕上的牙齒很齊全，而疑犯的上顎缺少了一隻牙齒。最後，疑犯上訴，要求自己另找第三方齒科法醫重新檢證，最後推翻了之前的所有檢控。案件中最初的齒科法醫以個人情感蓋過職業道德及理智，因此錯解證據。

科學是科學，是邏輯推理。這些比對出錯，錯不在科學，而是解讀科學的人。作為法醫學及專家證人的一員，我們要記住我們不站在任何一方，而只是要證據說話。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
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