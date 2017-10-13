10月15日
毒殺犯與鑑證：魔道相長的毒理學進化史
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毒殺犯與鑑證：魔道相長的毒理學進化史

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Circe，希臘神話中一位善於運用魔藥、令人心生畏懼的女神。 圖片來源：Franz von Stuck，Tilla Durieux als Circe（1913）／Wikimedia Commons

讀者愛看犯罪小說，愛其曲折離奇的情節又愛其抽絲剝繭的破案過程，然而在犯罪小說作家 Val McDermid 看來，小說取材現實，而現實比小說更驚異。在讀者把愈發離奇的題材讀得津津有味時，卻忘了它背後最重要的養份：講求證據的法證。她的書作「比小說還離奇的 12 堂犯罪解剖課」就簡介鑑證科學各種主要手段的進步，從解剖到昆蟲學、犯罪心理、火場調查等等逐一道來，當中毒理學的發展對查案貢獻尤其重大。

近代毒理學進化

毒理學存在已久，但到 19 世紀，法國毒理學家 Mathieu Orfila 才將之系統化。他為了探索毒物效果，曾用幾千條狗做活體實驗，1813 年以 26 歲之齡出版 1,300 頁的毒理鉅著 A Treatise on Poisons（「毒物論」），加上 1818 年出版講解驗毒及中毒急救法的 Directions for the Treatment of Persons who have Taken Poison（「服毒者治療指南」），兩本書作在 40 年來均被奉為圭臬，後者更被翻譯成多國語言，他本人亦一度是炙手可熱的法庭專家證人。

在那個年代，毒物殺人非常普遍，砷毒、私酒毒殺案例更如傳染病一樣多，卻每每因驗毒技術不夠而難以搜證，加之當時的「民選法醫」多為學歷風馬牛不相及兼貪污腐敗的外行人，常白白讓疑犯脫身。英國科學家 James Marsh 改良前人的驗毒法，於 1936 年在 The Edinburgh Philosophical Journal 公開極為靈驗的「馬許試砷法」，讓「死者成為毒殺犯最恐懼的證人」。及至 1918 年，毒理學家 Charles Norris 成為紐約首席法醫，終於建立了全球第一套法醫體系，讓真正有技術和相關知識的人掌握法證。病理學家 Alexander Gettler 是其中一人。他開設美國第一間法醫毒理學實驗室，研究超過 6,000 顆大腦，設計出酒醉程度量表及多種有毒物質的檢驗法。而這一切，都拜泛濫的毒殺案所賜。

擅用砷毒的「暗黑天使」

講述 Mary Ann Cotton 故事的英國電視劇 Dark Angel 劇照。

用砷殺人一般難以察覺，一來沒有異味，二來症狀不一，有腹肚、嘔吐、下痢、脫水，最終多被誤診為霍亂和胃熱病。19 世紀時，砷毒常被用來下毒謀取繼承權，被之稱為「繼承粉末」。1840 至 1850 年期間，光是英國和威爾斯就有 98 宗毒殺案曝光，其中，數弒夫弒子弒情夫至少 20 人的英國村婦 Mary Ann Cotton 最惡名昭彰。

從 1851 年起，出身英國東北村落的 Mary Ann 接連喪夫喪子，為第一任丈夫先後產下 8 名孩子，7 名夭折，或「自然死亡」或下痢，而且恰好都遺有人壽保險賠償聊以安慰。她的丈夫在工作的礦坑意外受傷後，在 Mary Ann 的鼓勵下買了人壽保險，未幾亦死於「胃熱病」。Mary Ann 成為英國史上手下亡魂最多的女性連續殺手，她多次改名換姓隱藏罪行，幸好其時試砷法已漸臻完善，法醫在驗屍時揭發其惡行。然而到 1873 年她被判上絞刑台前，她已涉嫌用砷毒殺死了親母、3 名丈夫、1 名情夫、8 名親兒及 7 名繼子女。維多利亞時代的人對於茶裡滲毒的蛇蠍美人形象浮想聯翩，她的故事因而在死後成為熱話，流傳至今。去年，英國獨立電視台便根據犯罪學家 David Wilson 書作 Mary Ann Cotton: Britain’s First Female Serial Killer，翻拍成電視劇 Dark Angel

護士、醫生、殺手

同為毒理學家的 Robert Forrest 曾專門研究醫護人員謀殺事件，他估計業內約有百萬分之一人屬心理變態，認為「殺害患者是操縱、控制他們的極致，非常有意思」。

1957 年，英國家庭醫生 John Bodkin Adams 被控用嗎啡殺害 160 名病人，轟動一時，但並非絕無僅有。在同一國土，自 1975 年起執業醫生 Harold Frederick Shipman 便以每月一人的速度毒殺患者，以獨居老婦為目標，借身份之便，上門診症時為她們注射分量致死的嗎啡，訛稱她們死於自然並偽造死亡證明，25 年間至少毒殺 215 名病人。1973 年蘇格蘭護士 Jessie Mctavish 受電視劇 A Man Called Ironside 中，護士被病人家屬收買而毒殺病人的情節影響，開始悄悄為其負責的病人注射過量胰島素，致使 6 個月內 6 名病人莫名逝世。雖然，當時檢驗體內胰島素的技術發展尚未成熟，但毒理學家依然從死者接受過注射的雙臂肌肉上驗出大量胰島素，足證 Mctavish 謀殺。

投毒殺人在科學不發達的古時，既不費力也不留痕，堪稱殺人首選。自從有了可靠的毒物檢測方法，情況才得以逆轉。也正因鑑證手法的進步，揭露層出不窮的犯罪內情，滋養出後世無數離奇的犯罪小說。

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