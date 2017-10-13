黑色星期五的幸與不幸

好不容易迎來 Happy Friday，卻是個黑色星期五（又名 13 號星期五）。也許萬聖節還不夠詭異，在 10 月底前，要大家先來個黑色星期五培養一下氣氛。無論經歷過多少黑色星期五，到了這一天，很多人依然惴惴不安，害怕會遭遇不幸。在西方，這種「十三恐懼症」（Triskaidekaphobia）尤為嚴重。

「13」即不祥？

布斯商學院（Booth School of Business）的行為學家 Jane Risen 發現，迷信可以影響一個沒有信仰的人。在她的研究中，Risen 發現人不管迷信不迷信，都會覺得如果他們厄運纏身，就必會遇上不幸，「當人們相信厄運來臨，會更易想像出清晰的不幸情形」。

在 13 號星期五，這類思想就更為明顯，她說：「即使我不太相信，但 13 號星期五這種文化已是根深柢固，這意味著我也會思考發生不幸事件的可能性。」當人一但注意起來，日常不起眼的小事，在當日也會多加留意，即使意識到這種直覺並不合理，還是會傾向於相信它。

對黑色星期五的恐懼，到底源何？康涅狄格學院（Connecticut College）心理學教授 Stuart Vyse 表示，我們對 13 號星期五的恐懼可能始於宗教。在「最後的晚餐」席上，有 13 個人，相傳晚餐後耶穌就遭門徒猶大出賣而被逮捕，送上十字架，當日正是星期五。

Vyse 解釋，這些元素的結合，引申若該月 13 號同時為星期五的話，就代表不祥。一些聖經學者更認為，夏娃是在星期五用禁果誘惑亞當，而亞當和夏娃的次子亞伯也是在 13 號星期五被他的兄弟該隱殺死。

「13」是個缺憾？

特拉華大學（University of Delaware）數學與科學教育資源中心的學者 Thomas Fernsler，由數學角度切入，認為 13 這個數字，由於排在 12 之後，所以吃了大虧。數字命理學認為 12 是一個完整的數字，如一打有 12 個、一年有 12 個月、生肖有 12 個、奧林匹斯山有 12 主神等，13 排在具完整性的數字之後，變得彆扭。

儘管這種迷信是沒有道理的，但「一旦它們出現在文化中，我們就會有敬畏之心，總覺得如果對此不加理會，就要冒上風險。」康乃爾大學（Cornell University）心理學教授 Thomas Gilovich 如此解釋。

不幸的陰影反帶來好運？

不過，辛辛納提大學（University of Cincinnati ）英語教授 Rebecca Borah 卻認為，適度迷信或有助於提升未雨綢繆的意識，「我們在 13 號星期五傾向遠離任何有可能發生危險的事，例如會再仔細檢查一下汽車裡有否足夠的汽油之類。」

正因為人們在該日變得小心翼翼，反而較少出現不幸事件。荷蘭保險統計中心（Dutch Centre for Insurance Statistics ）曾發表一項統計指出，發生在 13 號星期五的交通事故、火災和盜竊案都少於其他星期五。黑色星期五也許並不如我們想像般黑色。