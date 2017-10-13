10月15日
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Moyashi：九龍城寨進行曲（四）—— 病毒九寨印象

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電影「2020」（Blade Runner）劇照。

嘗試讓不同人看「九龍城寨」的歷史相片，無關國籍，十個有十個都會說自己彷彿曾經看過。有人會說有科幻電影感、很網絡龐克（Cyber Punk）、或者有後末日世界的氛圍。但當你追問他們從甚麼地方看過、知不知道這是甚麼地方、為甚麼有以上的感覺，絕大多數人都答不出口。

對自己一個從來沒有踏足過、甚至不知道名字的城市有印象和記憶，其實滿不可思議 —— 尤其九寨能夠跨文化跨地域，令遠在另一塊大陸的人都有印象。如果是亞洲人，特別有一定年紀的中港台日人，以九龍城寨其特殊的歷史意義，或者免不了從不同渠道看過介紹。但出生在九寨清拆後的一代，甚至與東方歷史無緣的歐美朋友，又怎會對九寨有印像呢？

1982 的科幻電影「2020」（Blade Runner，另譯「銀翼殺手」），被奉為當代科幻電影教典，是網絡龐克電影的奠基石。戲中飛天警車穿梭高聳大廈的一幕，成為不滅的經典。大廈幕牆外的巨型日本藝妓拋媚眼影像，透過電影的成名，成功將東方主義與網絡龐克連結起來。電影的主題 —— 複製人、再造身體、反烏托邦等，在雨中城市獲得另類生命，同時將科技與身份認同的衝突，置於如香港般的密集大廈都市風景裡。

電影中飛機近距離越過都市上空的一刻。 圖片來源：「攻殼機動隊（1995）」劇照。
高密度都市景色。 圖片來源：「攻殼機動隊（1995）」劇照。

「攻殻機動隊」1995 年電影版繼續「2020」的敘事方式，相似的節奏下重申了科技與身份認同的衝突的主題。押井守進一步將密集大廈都市濃縮成九龍城寨，其紛亂的招牌與如生物般糾纏的建築，為科技與身體的模糊境界訂下了最佳的可視形式，影響了往後的科幻作品。

此後，九龍城寨的都市風景與反烏托邦、網絡龐克等主題脫不了關係，更甚者還加上魔法超能力等神秘組織。托日本動漫電影的大眾文化，在 90 年開始不遺餘力對九寨的文化塑造，只要把鏡頭擺向九寨式的城市風景，大家都聯想到一定的印象概念 —— 法外地帶的高密度都市、無政府的社會、高科技與超然的共生。

對，九龍城寨自己已經成為一個作品類型。

繼「攻殻機動隊」真人電影後，是「2020」的續篇。如果說中間有甚麼關連性，恐怕是九龍城寨的種子，在日本大眾文化土壤中發芽，終於在廿多年後結果。九寨從香港的歷史城市，成為全球大眾文化中的特殊文化符號。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
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