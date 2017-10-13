Moyashi：九龍城寨進行曲（四）—— 病毒九寨印象

嘗試讓不同人看「九龍城寨」的歷史相片，無關國籍，十個有十個都會說自己彷彿曾經看過。有人會說有科幻電影感、很網絡龐克（Cyber Punk）、或者有後末日世界的氛圍。但當你追問他們從甚麼地方看過、知不知道這是甚麼地方、為甚麼有以上的感覺，絕大多數人都答不出口。

對自己一個從來沒有踏足過、甚至不知道名字的城市有印象和記憶，其實滿不可思議 —— 尤其九寨能夠跨文化跨地域，令遠在另一塊大陸的人都有印象。如果是亞洲人，特別有一定年紀的中港台日人，以九龍城寨其特殊的歷史意義，或者免不了從不同渠道看過介紹。但出生在九寨清拆後的一代，甚至與東方歷史無緣的歐美朋友，又怎會對九寨有印像呢？

1982 的科幻電影「2020」（Blade Runner，另譯「銀翼殺手」），被奉為當代科幻電影教典，是網絡龐克電影的奠基石。戲中飛天警車穿梭高聳大廈的一幕，成為不滅的經典。大廈幕牆外的巨型日本藝妓拋媚眼影像，透過電影的成名，成功將東方主義與網絡龐克連結起來。電影的主題 —— 複製人、再造身體、反烏托邦等，在雨中城市獲得另類生命，同時將科技與身份認同的衝突，置於如香港般的密集大廈都市風景裡。