陶傑：為何南韓不想統一

美國企圖為南韓提供軍事保護，甚至不惜一戰，輪到南韓恐慌，聲稱沒有南韓點頭，美國不可以輕易啟戰。

幾十年來，外邊的人以為南韓很渴望與北韓「統一」，實際上葉公好龍，南韓心裡很清楚，南北韓不是當年的東西德，即使西德吞拼東德，20 年來也消化艱辛，南韓沒有這樣的本事。

首先德國當年統一之時，西德的國民收入為年均 3.8 萬美元，東西德的差距只是 1 比 3。

去年南韓收入為年均約 2.6 萬美元，與北韓的差距至少為 15 比 1 。也就是說，若要照顧窮親戚，北韓比當年的東德窮 15 倍，而南韓的政治經濟實力不見得比當日的西德強大 15 倍。

何況柏林圍牆倒塌時，西德的社會福利制度和貨幣已經完善成熟，但南韓的社會福利制度和韓幣卻並不健全穩定。供養北韓 2,000 萬貧民，要支付龐大金錢，還要重建北韓一切基建開發。

西德吞併東德之後，以每年 GDP 的百分之 4 持續投入東德。但北韓人民的質素與共黨時代的東德人相比，長期的社會主義和共產專制，將北韓人正常的人性，包括辛勤工作的積極基因完全剷除。

所謂韓鮮半島統一，北韓和首爾萬砲齊發，大軍南下，早已枕戈待旦，操練籌備了幾十年。相反葉公好龍的南韓若統一北韓，其實完全沒有 Ready。