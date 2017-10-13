唐明：中國君子比紳士差了一點點

有朋友不解，說沒有道理只推崇英國紳士克己復禮，修煉人格之美，中國的君子不也是如此，何以厚此薄彼？

說的沒錯，紳士和君子從美學上來比較，應屬同一品種，問題是中國君子所處的環境，水土貧瘠，空氣壓抑，人格上有一道緊箍咒的束縛，先天注定最後的成果會矮一截。

就以中國君子的近代典範，有「最後的聖人」之稱的曾國藩來舉例。

對曾國藩的研究只嫌多不嫌少，成功學、官場學、育兒經、觀人術，辦公室政治，全都可以跟他拉上關係，居然還有厚黑學 —— 讀出厚黑的人，真是非常有創意，「曾國藩熱」已經過氣，不必再炒冷飯。

但如果要討論君子的問題，可以由他作引子：他最有趣的地方，恰恰在於他是一個最無趣的老實人。

「老實人」三個字在今天的中國，說得難聽一點，跟可憐人也差不遠。當老實人的代價太大，回報太少，一直遭到鄙視，經過生存鬥爭的嚴苛淘汰，老實人從「好人」變質為「蠢人」，得出「人善被人欺」的公論。

但善良、忠實、正直等品格，並不是從一開始就遭到賤視的，至少先秦時代的價值觀，今天看來令人十分驚異：譬如宋襄公打仗的時候也要為敵軍著想、鄢陵之戰的雙方，外交風度都十分優雅、還有許多豫讓、程嬰等「士為知己者死」，而是許多人執行的信念。如果說榮譽、道義、誠信等價值塑造了紳士，中國的「士」本來也如此。

「君子可欺以其方」，忠實誠信是君子的必要條件，因此君子都符合老實人的條件，曾國藩生來也是個典型的老實人，甚至天資十分平庸。但「老實」絕不等於愚昧，也不可以一成不變，必須不斷升呢 —— 但不是變成狡猾奸詐，而是將老實修煉成渾厚、大度、博實，用他自己的話來說就是「忠信篤敬」。曾國藩的神奇，在於很多老生常談的道理到了他身上：甚麼笨鳥先飛、將勤補拙、大器晚成、愚公移山，居然都是真的。

曾國藩的笨很出名：剛剛做官的時候，耿直敢言，到處得罪人，以至於在宴席上經常當孤獨精；他嘴笨情商也低，待人真誠嚴肅，不知分寸，即使他試圖學著去拍馬屁，也顯得格外生硬。他最顯著的笨是用兵，左宗棠說他「呆滯」，李鴻章說他「儒緩」，都是嫌他方法笨，反應慢。生得笨，當然吃過大虧，如果是普通人也就從此意氣消磨，當一個庸人了此殘生，但是他沒有。

他從細節開始自我改造：不講大話，不求虛名，不跟人吵架，細心觀察深思熟慮，逐漸修補性格中的缺陷，將人性的醜陋控制到最小，專注持恆，就和你我發誓每天鍛鍊半小時，讀書一定要寫筆記，戒煙減肥少吃肉一樣，如此而已。但我們都知道，這才是最難的，如果做得到，就能毛蟲化蝶，醜小鴨變天鵝了。

曾國藩大拙勝大巧，是一個現實版的郭靖，但在中國文化裡幾乎是絕無僅有，同樣的老實人，長在紳士文化裡境遇會開朗很多。譬如華盛頓，也不是甚麼天縱英明，沒有拿破崙那樣的奇才，談不上魅力型領袖；或者達爾文，也不是愛因斯坦般的天才，一生只專注做一門學問，這種人一輩子也不會油滑耍賴，也不誇誇其談，不巴結鑽營，更不耍陰謀詭計，無論身處職場、商場、官場還是情場，他們從來都不是玩家，但都不要緊，他們的人格已經份量十足。

曾國藩的自律、務實、認真、誠信，不抄捷徑，不走精面，做事的現實主義與為人的理想主義，互為補充，其實都和紳士精神不謀而合。但是曾國藩吃過的苦，受過的氣，背負的罵名，受到的威脅，付出的代價，比做一個紳士要多得太多。

早在 20 世紀初，美國作者 William James Hail 以及日本的紫山川崎三郎，不約而同將曾國藩比作華盛頓。但是，曾國藩畢竟沒有做到華盛頓，原因就不必再說了。