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螢光筆身粗扁，筆嘴亦如是，墨水則螢亮如發光。螢光筆英文有的則作「Sign pen（簽名筆之意）」或「Highlight 筆（上光筆，令文字發光之意）」。稱呼有別，因為螢光筆的筆身、筆尖和筆墨各部分，均來自不同的文具生產公司

螢光筆筆尖的形狀像雕刻刀頭，由許多條纖維整齊排列而成，墨水則滲於纖維之間。這種筆尖的發明者是堀江幸夫，他在 1946 年成立大日本文具株式會社（即現今的 Pentel）時，想獨創新品作為公司的「招牌筆」。不知是否由毛筆書法得到靈感，經 8 年時間研究，他以樹脂將人造纖維絲合成刀形筆尖，置墨水盒於筆尖之上，製成名為「簽名筆」的新產品。此筆在美國大受歡迎，據聞美國總統約翰遜也用它來簽名。

「生活雜誌」中卡特的廣告頁。 圖片來源：LIFE, 1963 April

俗話有謂「瘦田無人耕，耕開有人爭」。美國商人看到這種日本貨大賣，就想生產其他相似的文具爭生意。其中一間墨水公司叫卡特（Carter），他們的新墨水技術讓顔色較淡但快乾，就算塗在紙張上，也不會掩蓋紙上的文字。卡特公司就以這種墨水，製成「Hi-liter」。1963 年 4 月美國一期「生活雜誌（Life）」就有卡特的廣告，上面有「上光筆」和其他同系列產品。

「上光筆」上市後，在上世紀 6、70 年代的美國被廣泛使用。當時正經營工廠生產顏色筆的德國文具商人 Günter Schwanhäusser 見「上光筆」顏色豐富，就買一些回家試用。雖然卡特公司在廣告自讚「上光筆」的墨水「清晰乾淨」，但 Schwanhäusser 卻總覺得黃色裡彷彿有雜質，而且筆身外形平平無奇，回德國後他請化學家開始研究新的螢光墨水。

為螢光筆賦予新外形的，卻是一位職員的怒氣。某日，Schwan-Stabilo（今日多簡稱 Stabilo，或思筆樂）的老闆 Schwanhäusser 跟美術設計師開會，為新款筆桿設計形狀，各人絞盡腦汁，長短肥瘦圓方八角統統想盡，模型黏土堆滿一檯，但是老闆統統不滿意。其中一個職員一怒之下，拍扁了黏土模型，這個扁身的「新造型」，老闆居然歡喜得緊。螢光筆筆身扁而粗的形狀，就是由此而來。

今天常見的螢光筆，筆尖是日本貨，製法取自毛筆，墨水和筆身是德國貨，但是日常口語「highlight筆」，則是美國貨，也算是共冶一爐了。

參考資料

1. James Ward, Adventures in Stationery: A journey through your pencil case. Great Britain: Profile Books Ltd. 2015.

（註：此書有中文譯版，關於螢火筆的章節可在網上試閱。）

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