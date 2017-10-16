鄭立：村上紀香 RON —— 謝謝你，江青同志，有圖有真相

村上紀香這個名字，聽起來像女性吧？很遺憾，他是男人。他的另一部作品比較出名，就是「仁醫」，而這套「龍」則是他在「仁醫」之前連載的作品。

「龍」和「仁醫」一樣，都是以歷史為主題的故事。「仁醫」的背景是 19 世紀幕末的日本，而「龍」的背景則是抗日戰爭。武功高強的主角「押小路龍」雖然在日本長大，不過卻有黑眼睛、黑頭髮、黃皮膚，結果在機緣巧合下，發現了自己老母真的是中國人。為了尋根，決定去當年的中國大陸，後來還改名為「李龍」，決心當個中國人。為了貫穿這段歷史，主角的經歷豐富到難以置信，那邊讀完武術學校，後來就變成了企業總裁，連游擊隊都當過了，還玩到上山去學拳，說這是民初版的武俠小說也真的錯不了。

這個作品就像金庸一樣，藉一個武功高強的主角去做資料放史料，依附在歷史上講故事，用主角的遭遇去串連作者想畫的歷史場景和人物。結果場景從昭和初期的日本、滿洲國、東方巴黎時期的上海、蒙古草原去到延安都有，放一堆歷史上的真實人物化成故事的角色，從末代皇帝溥儀、內藤高治、甘粕正彥、國民黨女特務等歷史人物都有出場。

延安？對，你猜猜是為了畫誰？當然是毛澤東，這種擺明是想把歷史人物拿來當角色的作品，又怎可能放過他呢？因為毛主席特別偉大，出場時還用了兩頁。

除了毛澤東之外，周恩來也有客串出場，當然，還有上面那個會臉紅的大姐，她不是自護公國的哈曼嘉，而是江青同志，謝謝你，江青同志，你為日本漫畫作出了偉大的貢獻。可惜的是我從沒有看到有人在甚麼最愛漫畫女角色投票裡選她。

另外，如你所見，因為是漫畫，所有角色的造型都有美化，和死無對證的沖田總司不一樣，不少人物都有真實照片流傳⋯⋯特別是女角，別認真去比較真實的樣貌比較好。不過不少角色都只是名字和經歷與歷史人物極度相近，中間還是有一點點不一樣，例如鄭蘋「玉」雖然很像鄭蘋「如」，你要說是同一人或不同人都可以，最好還是為自己保留一點想像空間吧。

在這麼豪華的歷史陣容下，這故事其實非常的細緻。考證得非常深入，很多內容連只看過中國歷史課本的學生都不會那麼清楚。例如這故事花了很多的篇幅去描寫滿洲國的生活，在上海那段，還把國民黨的藍衣社、上海灘賭聖的 76 號龍潭虎穴都跑出來了。如果不是本來就對那段歷史很有興趣的人，在這個故事裡會學到的東西可是一點都不少，可說是民初歷史的優秀讀本。裡面的政治立場也很安全，主角是善良的人道主義者，所以想要看到抗日神劇的朋友們應該會失望了。

話說，雖然主角主動當了中國人，大中華的朋友們也不要太高興，因為你未必接受他到結局還變成了 X 獨分子，是甚麼獨你就要自己看了。