10月16日
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二戰時被刻意遺忘的解碼者

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弗里德曼（William F. Friedman）與太太 Elizebeth Smith Friedman 的解密才能可說是拯救了美國。圖片來源：National Cryptologic Museum／Wikimedia Commons

先軀解碼者 Elizebeth Friedman 成功解讀過無數秘密電報，搗破過間諜組織，然而，這名奇女子卻不如圖靈（Alan Turing）那麼為人熟悉。Elizebeth 並非數學家，她原是一位詩人，亦是研究莎士比亞的專家，卻自學解碼到能把走私的黑幫人物送入獄、識穿南美納粹間諜等計劃。從事機密工作數十年，成就本該顯赫，卻被前 FBI 局長胡佛領功，連名字也被世人遺忘。

作家 Jason Fagone 的新書 The Woman Who Smashed Codes，正要向世人重新介紹這位非凡女子的生平及成就。「國家地理雜誌」最近與 Fagone 進行電話訪問，他解釋 Elizebeth 怎樣打破了德軍的恩尼格瑪（Enigma Code），發現納粹間諜，而美國聯邦調查局前局長胡佛（J. Edgar Hoover）又怎樣重寫歷史，湮沒了她的成就。

從文學中發掘解密才能

令 Elizebeth 嶄露頭角的，是當年的大亨 George Fabyan。他沉迷解碼，覺得莎士比亞並非「哈姆雷特」和「凱撒大帝」的真正作者，而是由同時代的哲學家培根（Francis Bacon）所寫。

Fabyan 認為培根在 1623 年的作品原版中已透露了秘密信息，倘若屬實，英國文學史就要重寫。為此，他在 1916 年聘請了世界上最著名的培根及莎士比亞專家到他在 Riverbank 的豪宅一起研究書中的密碼，其中一位就是 Elizebeth，她在那裡得到訓練成為了解碼者。

Elizebeth 在 1921 年離開 Riverbank 後，搬到華盛頓工作，美國財政部（U.S. Treasury Department）很快就招攬她，以協助打擊因禁酒令而增加的走私活動。美國海岸警衛隊（U.S. Coast Guard）無法杜絕走私者將蘭姆酒帶入美國，因為走私者善於利用編碼的無線電信息來傳訊。在 1926 至 1930 年間，她每年在數百個不同的代碼系統中，破解 2 萬個走私信息。

她在 1920 年代開始上庭作證，在新奧爾良一宗案件中，她用解碼的知識，向陪審團解釋如何攔截信息解碼，指證 3 名芝加哥犯罪集團聯合創始人卡邦（Al Capone）的手下，是極度危險人物。

自此，她成為舉世知名的解碼者之一，但全城關注也成了問題。解碼工作涉及機密，對外透露太多，會令不法者更易想出隱藏方式。沒有人能知道她的真實身分，大眾稱她為「淑女獵人（Lady Manhunter）」，或者以財政部門特務的代號「Keyman」稱呼。

報章 The Evening Star 在1937 以半版篇幅報道 Elizebeth 這位「神祕女性解碼者」。圖片來源：The Evening Star

今日，大多數解碼工作是由電腦完成的，在 Elizebeth 的時代，就只能用鉛筆和紙，加上解碼技術去完成。有些解密方式已存在了幾百年，有些則是由她自己發明。 後來，她與美國軍方密碼學家 William Friedman 結為夫婦，兩人早在 Riverbank 解讀莎士比亞作品時已創作了各種方法攻擊及破解信息，讓她可以把亂碼字母分類，並排成有意義的序列。

經過數十年練習，她每年能解決成千上萬的信息，更發展出獨有的思維方式，當看到字母、字體的形狀時，就能解讀常人難以理解的意義。她的成就在第二次世界大戰中達到頂峰，在間諜和反情報的世界中，打了一場「看不見的戰爭（Invisible War）」。

淑女獵人成間諜捕手

希特拉在 1939 年入侵波蘭，第二次世界大戰開始後，Elizebeth 在海岸警衛隊內部的代碼開發團隊中工作，攔截和分析那些看起來像走私者發放的消息。實際上，這些信號由納粹間諜發出，他們潛入南美洲，再進入美國和墨西哥。此後，Elizebeth 的團隊由專注於走私案件，變成追捕納粹間諜。

當圖靈正在使用算法和大型機電裝置擊破恩尼格瑪時，Elizebeth 則更為專注地拆解幾個恩尼格瑪系統 —— 他們來自代號「Sargo」的頂級間諜 Johannes Siegfried Becker，就是他把加密後的電報由南美洲傳往柏林。

聯邦調查局認為 Becker 是西半球最危險的納粹間諜，他指揮來自阿根廷一個基地的 50 多名特務，與德國交換了數千個敏感的間諜活動報告，收集不少有關美國和英國軍事能力的消息，並在南美國家煽動軍事政變，使軍方擺脫政府轉投納粹。Elizebeth 的努力，破壞這個南美納粹間諜網絡。

Fagone 在書中寫道：「Elizebeth 是第二次世界大戰的偉大女主角。」聯邦調查局有捉拿南美納粹間諜的責任，而這正正是 Elizebeth 一直追蹤的網絡，所以她為聯邦調查局提供材料，以便他們解讀信息。沒有 Elizebeth 和她的團隊，聯邦調查局在南美諜戰上難有作為。

間諜網絡在 1944 年年底被粉碎後，胡佛發起了一系列公開活動，以展示贏得這場無形戰爭，並聲稱全數功勞歸於聯邦調查局，甚至製作電影描繪調查局的英雄形象，雜誌上也發表有關他們偉大功績的文章，卻隻字不提 Elizebeth 和她的團隊。

Elizebeth 在戰後成為了被遺忘的一部分，她的記錄被蓋上「最高機密（Top Secret Ultra）」，並送到「政府墳墓（government tombs）」。她在戰爭中所做的一切，包括數千頁解密和證明，全被鎖在國家檔案館，直到 2000 年年底才重見天日。

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