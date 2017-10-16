方俊傑：「天賦異能」—— 一個打手的覺悟

究竟 Marvel 在高峰時期可以一口氣推出幾多套電視劇？壽命最長久的「神盾局特工」（Agents of S.H.I.E.L.D.）還未完結；Netflix 的「捍衛者聯盟」（The Defenders）剛面世， 4 位主角的獨立故事將會再接再勵；另一個與 4 大高手有關的「制裁者」（The Punisher）又快來了；在「異人族」（Inhumans）開鑼之際，年底還有另一套網劇 Runaways。都未計與「變種特攻」（X-Men）扯上關係的「潛能異士」（Legion），事隔幾個月，又來一套「天賦異能」（The Gifted），真喺要追到你頭痛為止。

剛看過「天賦異能」第 1 集，坊間評價拍得住「潛能異士」，遠勝「異人族」。「變種特攻」的正傳電影愈拍愈爛，反而在電視劇界如有神助。不過，「天賦異能」跟「潛能異士」完全是走相反方向。「潛能異士」以 X 教授之子作主角，比老豆擁有的超能力更天馬行空更難以觸摸，令劇集在畫面效果和敍事手法上超乎想像，甚至可謂具顛覆性。計劇情，「潛能異士」跟「天賦異能」其實都跟「變種特攻」同出一轍，講述小眾的變種人被人類或執法機關逼害，逼虎跳牆。但「潛能異士」是隱世高手慢慢發掘出驚人的天賦，「天賦異能」則傾向接近電影塑造出來的格局，一大班異能人聯群結隊迎擊共同敵人。

常說「變種特攻」是最有政治寓意的漫畫英雄，「天賦異能」也有同一種味道，不是單指劇集包羅電影出現過的角色，又有磁力王的女兒坐鎮；我比較留心的，是在建制中的既得利益者，最後要加入敵對陣營反建制的走勢。對照一下 X 教授在第 1 集「變種特攻」的位置，到在「盧根」（Logan）收山時的無奈，對權力核心存在威脅的話，其實都不可能真真正正進入權力核心。

嚴格來說，我覺得「天賦異能」的主角，不是一眾異能人，而是兩個異能人的平凡阿爸。阿爸是一個執法者，專門負責生擒異能人。他對異能人無仇無恨，只不過打份工搵飯食啫，職責所在，收指令、執行任務。有朝一日，到他發現自己子女的異能被揭發了，第一時間，他不是找老闆或上司或任何公司同事幫手，而是斬釘截鐵地請求其他異能人救命。因為，他比其他人更加清楚，當權者的天性就只會計算利益和損害之間的關係，當發現擁有一個普通打手的利益，遠遠比不上帶來的風險，唯一的做法，就只有放棄那個所謂的自己友。反正，要找另一人去頂上又不是甚麼困難的事。想到這裡，我就情不自禁想到何君堯。不要給我猜中，總有一天，他大有可能要倒轉頭找一批小數的「異能人」出手相助。只可惜，「天賦異能」的異能人阿爸，對敵人也以禮相待，沒有甚麼仇口；何律師嘛⋯⋯