陶傑：動盪的勞資未來

德國工會醞釀要求立法，將德國每周工時減少為 28 小時，理由是德國的辦公室和製造業高科技化，打工仔的公司標準應該邁向 21 世紀，少一些工作，多一些享樂。

英國人很羨慕，也要求看齊。英國有一個民間組織「四天工作協會」，要求立法規定全國國民工作每星期 4 天，從此永遠都享受「長周末」。

19 世紀的英國，工業革命造成大量重型器械工廠，工時一度為每星期 69 小時。平日工作 12 小時，星期六 9 小時，導致馬克思預言所謂的無產階級革命，將會首先在英國爆發。

20 世紀之後，工會和人權興起，每周法定工時在英國降為 40 小時。但現在有專家預測，2030 年，英國有 3 成工種將會轉為機械化或人工智能化。

因為電郵和手機短訊流行，寄信和賬單逐步淘汰，英國皇家郵政的工人早已實現每周工作 4 天，每周工時為 32 小時。

既然已經沒甚麼人寄信，也就是說，「郵政」這一行最早電子科技化，理應大量裁減郵差。但由於英國郵政是國有企業，工會勢力龐大，政府不敢裁人，郵局大量冗員，反而可以帶頭實現減工時的夢想。

21 世紀的打工仔，受到人權思想大愛平等影響，愈來愈不想上班。因為各種「唔舒服」大小病痛告假，導致有一系列的「上班族壓力症候群」（Work-related Stress），從頭暈身熱到抑鬱症，2015 年度，全國有 4 成半的工作天，被公營和企業的打工仔請病假而報廢，造成浪費共 65 億英鎊。

加上最低工資會逐步調高，21 世紀，馬克思預言的資本家和勞工階級的衝突，不會減少，反而因為人權、AI 和工會勢力的增長而激化。

一家跨國企業，必須考慮未來 30 年產業結構的大革命，無可避免造成大量的裁員。高科技必將取代 200 年來的傳統工業，醫生、會計師和其他工種，包括銀行經理、銀行出納，商場百貨公司售貨員，會不會有一日步上郵政局的後塵？

血汗工廠永遠在第三世界，由於政治制度之權力和自由之別，一切有創意、有型、有未來的產業只會出現在西方。德國人要求 28 小時每周工時，就像德國帶頭推廣電動汽車、淘汰燃油汽車一樣，預示了 21 世紀的產業和資本結構重整的新面貌和大方向。