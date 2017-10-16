當人瑞不再稀罕，長生不老將不再是神話？

長生不老，向來被當成是一種不切實際的神話，但對 Google 來說，這是他們繼搜尋技術之後，下一個要替人類突破的科技革命。

過去 200 年間，人類壽命幾乎不斷成長。更精確說，目前最可靠的資料顯示：自 1840 年起，人類平均壽命每年增加 3 個月，也就是每 10 年增加 2 到 3 歲。1850 年代以後，人類平均壽命不斷增加。重點是，目前沒有任何跡象顯示這趨勢會趨於平緩。

根據這個速度推論，1987 年出生的人會活到 98 至 100 歲；1977 年出生，壽命是 95 到 98 歲；1967 年出生的人則活到 92 至 96 歲；再往前 10 年，1957 年出生的人會活到 89 至 94 歲，如此類推下去。

100 年前出生的人要成為百歲人瑞不易，許多國家都會特別表揚百歲老人，例如日本就會致贈銀酒杯。然而，日本 1963 年開始向人瑞致敬時，只送出 153 份紀念品，2014 年時，數量已高達 29,350 份。在英國，女王也會代表國家向百歲人瑞致意。10 年前，只有一個人負責寫賀函，現在則需要 7 人。在 2015 年時，日本因人數過多，取消了致贈銀杯的傳統。

未來，平均壽命再度大幅增長，老年疾病獲得控制將會是關鍵。1950 年時，英國 80 歲去世的人均機率是 14%，現今已降至 8%；90 歲的死亡率也從 30% 降至 20%。

領導 Google 人工智能團隊的工程師 Ray Kurzweil，在與其醫生 Terry Grossman 的合著書 Transcend: Nine Steps to Living Well Forever 中指出， 通往百歲之道有三座關鍵橋樑：第一，是遵守最理想的醫療建議。讓自己活到得以享受第二座橋樑的好處，也就是生物科技帶來的醫療革命。接下來第三座橋樑則是：隨著納米技術不斷進步，人工智能與機械人將有辦法以分子的大小，重新修補老化的身體。

根據 Google 的預測，當第三座橋樑的技術趨於成熟時，人類壽命的自然極限，將是目前最高的預測再乘以 10 的次方。

為此，Google 創辦人之一的 Larry Page，砸下 7 億美元，成立了一家專門研究讓生命永續的公司 Calico（California Life Company）。該公司的宗旨是：帶領全人類朝向「健康、幸福與長壽」。

根據 Calico 的研究，帶來死亡率與罹病率的眾多疾病，大多源自細胞老化。因此，與其解決特定疾病，不如關注老化過程，讓細胞活得更久，持續自我修復。相關研究已經大幅延長酵母菌和老鼠壽命，以後有很大的機會成功運用在人類身上。