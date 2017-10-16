適當壓力可保持大腦青春？

美國西北大學腦神經學專家 Marsel Mesulam 創造的新詞彙 Superager，專指年過 80，但大腦十分敏銳，和 25 歲的人沒有分別的「超級長者」。

為甚麼有些人未老先衰，有些人卻愈見精靈？最主要的區別在於大腦反應，大腦的衰退，比起其他身體機能的減弱，表現出的衰老跡象最為明顯。

大腦的衰老，與壓力的關係最大，長期壓力又稱「慢性壓力」，會侵蝕大腦的部分區域。但是並非所有壓力都有害。研究表明，如果想保持頭腦敏銳，必須承受壓力，尤其是努力工作產生的瞬間壓力，對於保持大腦健康很有必要。

理解壓力對大腦的影響，必須先理解記憶的運作過程：當要記起一些訊息，譬如鑰匙放在哪裡，有沒有鎖門，其實要回憶的不是單獨的資訊，而是將一連串訊息組合起來的畫面。譬如，鑰匙和錢包放在一起，在甚麼時候取過錢包，然後將錢包放了在哪裡，以此類推。由周邊訊息組合建立記憶片段，以醫學角度解釋，這種建立過程是由大腦的海馬體、前腦島（Anterior Insula）、中扣帶皮質（Midcingulate Cortex）和內側前額葉皮質（medial Prefrontal Cortex）等區域連接完成。著有 How Emotions Are Made 一書的腦神經學專家 Lisa Feldman Barrett 帶領的研究發現，超級長者的這一大腦區域更厚，連接更密，和年輕人無分別，但在普通長者的大腦裡，這一區域的顯影則稀薄得多。

這一區域還負責思想、情感、選擇、夢境，視覺、聽覺、嗅覺等感官運作，過程與產生記憶相同，此外還負責控制體內器官、激素和免疫系統，預測身體所需的能量，保持身體機能的正常運作。可以說，這一區域是負責溝通與協調的樞紐。

保持大腦青春常駐，除了經常做運動，保持健康飲食和充足睡眠，最主要是定期進行費神的腦力活動，達到不適的程度：譬如報讀新的課程、學樂器、學外語，任何新的知識，仔細鑽研。刺激這些區域至活躍程度時，感受通常是負面的：勞累、沮喪、受阻，但這些不適的感覺都是大腦肌肉在強化的跡象。研究指出，克服這些不適感，正是大腦變得敏銳活躍，記性轉好，專注力提升的原因。但輕鬆有趣的遊戲卻沒有同樣的效果，玩數獨、打麻雀之類，未必能使你變成超級長者。

研究還指出，過分追求快樂，對於大腦並不完全有益。因為年紀增長之後，快樂的感受並不來自於外在刺激，主要是避開不快而已；但是對於大腦來說，如果長期避開不適、不快等感受，等於是疏於使用大腦，則上述區域的大腦組織會變薄。

目前有關超級長者的優勢，到底是先天還是後天鍛鍊，尚未有定論。但可以肯定，童年或青少年时期遭受不幸，其大腦的有關區域相對較薄。兒童和青少年時定期做運動，能够提升記憶力及學習成績，也有助於大腦的連結形成。但是這一區域的損傷，後果非常嚴重，關乎抑鬱、精神分裂、自閉、閱讀障礙、老年癡呆和柏金遜症的形成。