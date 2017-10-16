【短片】世上第一朵花如何出現？

有關花的始祖眾說紛紛，目前確定最早的開花植物是中華古果（archaefructus sinensis），最少出現於 1 億 2,500 萬年前，因出土於中國遼寧義縣的白堊紀早期沉積岩而得名。從化石推測，中華古果是水生或半水生植物，生於淺水湖泊，葉莖與花浮於水面，體積僅有 20 厘米大小，棲處靈活，因而有利迅速擴張。雖名為花，但中華古果並無花瓣或花萼吸引昆蟲，子房含有胚珠，「雙重受精」之下則會成為種子，相當於今日的豆類木質莢果（woody pea pod），符合被子植物（亦即開花植物）的特性，因而被視為花的始祖。中華古果一科經已絕種，最接近要數到睡蓮。關於「第一朵花」另有一說，2015 年美國古植物學家 David Dilcher 依據化石資料推測另一水生植物（Montsechia vidalii）或比中華古果更為古老，但因難以斷定精確年代，無法比較孰先孰後，亦有可能屬於同代，所謂第一朵花仍然是謎。