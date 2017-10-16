10月16日
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為甚麼聰明人會做蠢事？

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我們身邊多少有一兩位常做蠢事的聰明人，學識智商一流，偏偏行事恍如小兒，不經大腦，小則鬧笑話，大則惹不幸。真正精明的人應知識淵博，言行明智，但常人只以 IQ 高為聰明，以為分數好的學霸皆是聰明人，其實不然。聰明與精明，無必然關係。想人生一帆風順，精明比聰明更重要

智商高的人佔據的優勢看似明顯，他們上好學校，拿好成績，進好公司。饒是如此，智商仍非幸福人生的決定因素。好幾個大型研究結果都無法找到任何證據證明，智商足以影響人生是否富足長久。另一方面，被主流教育冷落的批判思維反而被證實與美滿生活有關。批判思維講求理性嚴謹、思路清晰，批判思考者對任何事物都先懷疑後求證，因此不易陷於騙局和謬論，也不易囿於偏見。而智商只反映記憶和處理數理、視覺空間、影像等能力，更重要的決策能力和批判思維卻未被計算在內。這也是為甚麼聰明人還是會做蠢事。

一系列研究都顯示，我們可以從一個人的批判思考能力中預視其人生。加州州立大學的心理學系副教授 Heather Butler 請來 244 名學生與成人接受測試，先安排進行智商考核，再以 Halpern Critical Thinking Assessment（HCTA）測試其批判思維，包括言語推理、論證分析、檢驗假設、決策和解難等環節；最後請受驗者填寫人生不幸事清單，記錄各人經歷過的負面人生大小事，小至忘記要考試、欠下卡數還不清，大至因為無做安全措施而染性病、醉駕被捕、出軌背叛另一半等等。結果發現批判思考強者憾事較少，勝於高智商者，研究中同時擁有高智商和批判思維的人不過 38%。

Butler 指，研究結果反映 IQ 並非一切，基因生成的智商，影響力有限。比起提高智商，不如多培養可後天加強的批判思維。事實上，最近一綜合研究分析亦反映，學校教育可通過改良課程設計，淬鍊批判思考能力。

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