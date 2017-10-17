中國網絡極權進化，火星文也「殺無赦」？

當我們調侃「小熊維尼」在中國網站被「下架」，「胖虎」隨之消失、WhatsApp 遭全面封鎖之時，中國的網絡審查，其實早已更進一步，準備涉足火星。中國互聯網絡信息中心（CNNIC）雖然還沒厲害到能找上火星，但已能找上危害國家安全、煽動顛覆國家政權、過激言論等「火星文（Martian-language）」式文章來刪除。

自新的網絡安全法在 6 月實施以來，中國互聯網用戶與媒體監察者們，注意到網絡限制一再收緊。為了解決限制，人們開始重新發展火星文。火星文於互聯網發展初期早已經出現，由台灣傳入中國。早期使用火星文的原因，純粹出於省時、有趣，如「3Q」、「88」一類，當時的年輕一代也會以此避免長輩得知對話內容。然而，現時中國的火星文用途有所轉變，儼然網絡言論高牆的逃生梯。

中國網民一直在創造新的火星文字，避過審查。如「7-1，5-1」代指六四事件、「2013 人木又與 MZ 報告」即「2013 人權和民主報告」等等。有微博用戶甚至以火星文撰文表示：「從今天起，我將用火星文來發送微博。因為用正常文字講話，會被捂住嘴巴。大家也可以試一試。」火星文好比早已棄用的木筏，卻因名為「網絡審查」的孤島上沒有大船，只好重新修繕使用。

然而，火星文亦未必能越過高牆。早前，中國社會科學院研究所教授李銀河，於微博發表一篇呼籲取消網絡審查的文章，旋即落得「河蟹」下場。本來，觸犯中國網絡言論限制的帖文無日無之，一篇呼籲網絡言論自由的文章被禁，實在不足為奇。該文章之所以引起關注，原因是網友在分享時，即使改用火星文重編文字，卻仍難逃屏蔽宿命。

舉例（節錄）：

审查蔀冂菢着「垨汢冇責」の態喥，严防死垨，冇埘菿ㄋ榊俓兮兮の程喥，①些审查亊件（僅舉《倵媚娘傳奇》①例即岢菅ф窺豹）荒誕搞笶，淪ゐ厷众笶柄。

火星文翻譯：

審查部門抱著「守土有責」的態度，嚴防死守，有時到了神經兮兮的程度，一些審查事件（僅舉《武媚娘傳奇》一例即可管中窺豹）荒誕搞笑，淪為公眾笑柄。

官方的網絡監控工作，似乎已做得滴水不漏。不過，多倫多大學公民研究所研究員 Lotus Ruan 則認為未必。他指：「即使火星文會在某平台（如微博）上被查禁，並不代表在另一平台（如 WeChat）亦如是，因為中國的審查制度並非整體管理。」退一步說，即使中國敏感詞條能針對所有火星文，相信網民將能研發「土星文」。可是，當陷入這種「你有張良計，我有過牆梯」的無限輪迴時，苦的是所有中國網絡使用戶。