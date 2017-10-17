10月17日
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只需一塊 Pizza，你便無情出賣朋友？

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活在網絡世代，個人資料說外洩就外洩。部分飽受其害的用家與消費者，也開始把私隱的重要性掛在嘴邊。不過有研究就顯示，對於捍衛個人資料，用戶總是講一套做一套，一刻便捷或蠅頭小利，便足可讓他們犧牲資料安全。

史丹福經濟政策研究院教授 Susan Athey 日前發表的研究，就為私隱悖論提供佐證，研究作者指：「人們會說，私隱不受保障讓他們不開心，但他們最終做出的選擇卻和口裡說的背道而馳。普遍而言，他們都不會願意為了保障私隱付出額外時間或金錢。」

快捷重要過私隱

Athey 與麻省理工學院（MIT）的 Christian Catalini 和 Catherine Tucker 合作，利用 MIT 推出的比特幣實驗計劃，測試人們對個人私隱有多著緊。研究以 3,108 名大學生為對象，先訪問他們對個人資料安全的取態，再讓他們註冊網上錢包，過程中可選擇隱私程度不同的服務方案，以此窺看各人選擇的隱私偏好。結果發現，最受歡迎的並非保障較高的服務方案，而是在註冊頁面中排得最高者。例如當私隱保護最全面的方案 A 選項位列頁面最高處時，選用率為 78%，但當它被放於第 2 或更後的選項時，比率也同時下滑至 65%，用家似乎並沒有閱讀私隱保護細節。即使網站後來主動向學生披露當中私隱保障的程度分別，結果仍然依舊。連那些事前宣稱非常關注資料安全的人，表現與不關注私隱者也無異。

此外研究人員又讓學生選擇是否加密網上錢包，為私隱安全提供額外保障。約半數學生曾嘗試啟動加密服務，但當中只有 50% 人完成啟用程序。因申請程序繁複，其他人途中便放棄，折返至當初較簡便的申請程序。

私隱重要，但看來不及時間重要。正如無人會細閱千字文條款，為求快快完成申請程序，不論人家要求你捐仔還是洗 1,000 個鐘廁所，都一律「點擊同意」。方便快捷為先，誰管甚麼私隱保障？

免費薄餅買起個人資料

研究人員又以免費薄餅做誘餌，告訴受驗者只要願意提供 3 個朋友的電郵地址即可獲得，且看私隱何價。結果，不論對資料安全敏感與否，絕大部分學生都為了吃薄餅而選擇出賣朋友的個人資料，而且毫無心理障礙：「只要有回報，大家可以異常輕易地交出個人資料。」

私隱悖論

是次研究反映了兩個問題：一是用家口是心非，明明希望個人資料保密，表現卻截然不同，叫人難以摸清其真正意向；二是消費者可能需要比目前更廣泛全面的私隱政策，甚至保護他們的資料不被自己出賣。

Athey 指：「消費者說他們想要私隱，但假設真的有企業推出更好的私隱政策，消費者又是否擁有足夠敏感度發現這些改變？這些企業又是否真的吸引到更多顧客？根據我的觀察，答案是否定的。」我們以為消費者會深思熟慮過手上所有資料，再做最佳的消費選擇，但事實是他們根本不願花時間考慮。當然，現時社交媒體和企業處理私人資料的輕率態度，令人覺得根本沒有選擇的餘地，也是消費者放棄思考的部分成因。

人們考慮是否繼續選用一家社交媒體時，只會關心「有多少朋友在使用這個平台」，而非它的私隱政策有多完善；綜觀各家電郵服務的私隱政策也相當相似，難以區分優劣，更莫說有沒有非轉用新服務不可的決定性差異。結果，無論企業在保障私障上實際表現如何，用戶都「不離不棄」，變相削弱企業改革私隱政策的動機。

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