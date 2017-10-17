10月17日
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幸福的負累：湊孫憂鬱症
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幸福的負累：湊孫憂鬱症

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圖片來源：syvwlch／Flickr

為解決勞動人口減少問題，日本政府鼓勵女性就業，又呼籲她們多去生育。如此一來，讓誰去照顧孩子？不少在職母親求助自己的母親，讓她們代為看管子女。方便省錢之餘，又能增進感情，不就天作之選老太太們卻不這樣想。育兒顧問河村都創造的新語「湊孫抑鬱症」（孫ブルー），正是形容這種「甜蜜」的負擔，其著作「不被孩子孫兒束縛的生存方式」（子や孫にしばられない生き方），更自出版後引起話題。

河村從事幼兒教育相關工作多年，近年察覺到一個現象：老太太喜歡小孩子，旁人都說她若有幸抱孫，肯定是位慈祥的婆婆，連她自己也這麼認為，但當女兒懷孕了，卻發現事與願違。河村形容：「女兒愈近預產期，愈是覺得不安。心裡縱使想幫助初產的女兒，自己的人生卻沒剩多少，於是會想『把時間花在自己身上也未嘗不可』。」她解釋：「像分娩後對育兒不安而患上『產後抑鬱症』，對照顧孫兒感到不安的這份心情，我便將之命名為『湊孫抑鬱症』。」而令人意外的是，這樣的個案絕非少數。

65 歲的水口敏子（化名）4 年前喜獲外孫，惟女兒和女婿同樣工作繁重，而且常要出差，女婿的雙親則已離世，於是每逢夫婦均需出差，女兒便會來電拜託，希望敏子到其家中代為照顧幾天，還強調孩子日間會在托兒所，應該不會造成負擔。但水口直言：「怎麼能說『不會造成負擔』？我要留下丈夫一人，坐車 3 小時去你家住，這可是很吃力的。」只是她承認：「雖然有這種想法，對女兒卻說不出口。反過來自我安慰，這是為了女兒的事業，但想到這種事情不知還要持續多久，便又無法制止的憂鬱起來。」

但相比起來，70 歲的原口孝子（化名）更加難堪。她與女兒一家同住，孫女就讀附近的幼稚園，但女兒難以經常請假，至今由她代為出席的親子活動多不勝數，因此婉拒的朋友邀約亦數之不盡。某天她向女兒坦言：「我快受不了。下次的遠足，你向公司請假出席吧。那可是你的孩子，但幾乎由我來照顧，這很奇怪啊。我也要跟朋友交際啊。」豈料女兒憤然反駁：「別人家的婆婆可都會照顧外孫。何況我也不是為了去玩啊。因為你說過會幫我忙，我才拜託你的，別要事到如今才來說些任性的話﹗」結果二人吵了起來，自此關係變僵。

閒時能與孫兒相見當然高興，但若要長期照顧，可就另當別論。圖片來源：N8ster／Flickr

照顧孫兒所耗費的時間、體力及金錢，對老太太們添加沉重壓力。河村指出：「雖然『育兒爺爺（公公）』、『育兒嫲嫲（婆婆）』這些為支援在職父母而生的用語，現於社會廣泛使用，但甚麼事情都丟給（外）祖父母們做，始終會有壞影響。何況當人到了 6、70 歲，誰能保證可以一直健康生活下去？」河村也是過來人，在女兒懷孕前 1 年，自己的丈夫因病去世，自己亦因患癌而接受手術。「一考慮到這些事，我覺得即使想要珍惜自己的時間也並非任性。」但女兒誕下一對雙胞胎後，她選擇三代同住。「能幫上忙的話我都盡量去做。滿口答應後卻說這辦不到那辦不到，才是最不應該。」

河村認為：「重要的是雙方需要在保持一定距離下通力合作。為此我與女兒一家定了幾條規矩。」其一是財政獨立：「晚飯多是大家一起吃，伙食費便為兩戶平分。至於孫兒們的教育費，我讓他們維持在夫婦的收入範圍內。雖說這是基本，但我希望他們在計劃孫兒的教育時，別依賴父母的奉獻或援助。」另一條是收拾整理。「為能各自生活，我們把屋改成兩戶型。孫兒可來我這邊玩，但回去時要把玩具帶走。一旦說了『今天先放著也可以啊』便會前功盡廢，所以當有玩具放著沒收，我會收起來，放在他們家前。」此話聽來嚴厲，卻讓長者保留個人空間，也能培養孫兒的收拾習慣。

除此之外，家人之間協調日程也相當重要。河村表示：「每月一次，我們會互相確認彼此的日程。譬如女婿有事外出的日子，我會盡量在家之類，看看彼此有甚麼需要幫忙。」還有就是，避免突然提出要求。「我明白確是有很多情況『事出突然』。不過一旦開了先例，肯定會變成『甚麼時候都 OK』。最好還是一開始就說明不可這樣。」河村強調，孫兒確是可愛，但也不該忍著怨氣來度過有限的人生。「正因為大家一同生活，所以要先達成共識。然後配合孫兒的成長過程，不時修改規矩。親子之間相處，側重任何一方也無法長久。我們這世代的人多說出心聲也可以吧。」

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