Live Norish：消失的精靈語 —— Elfdalian

佐治古尼 、麥迪文和姬蒂白蘭芝主演的電影「古文明救兵」（The Monuments Men）中，佐治古尼飾演的中尉有一段對白令人有很大感觸，大意是：「你可以屠殺整個世代，人們總有辦法復興。但若你毀滅他們的歷史、文物、傳統，他們就像從未存在過。」這令我想起近代波蘭歷史，波蘭在俄國統治時期裡，就連波蘭語都被俄語替代，人們只有在教堂裡才可以偷偷地說波蘭語。但正因為波蘭語能夠傳下去，波蘭在 123 年後才得以復國。 如今很多語言都面臨消亡，使用人數愈來愈少。瀕危語言（endangered language）還包括古老維京語言 —— Elfdalian（維京語譯作 Övdalian／瑞典語譯作 Älvdalska）。

Elfdalian 聽起來像是來自 J.R.R 托爾金「魔戒」小說中的精靈語，但這其實是一個真正的北日耳曼語系語言。在瑞典西部達拉納省（Dalarna County）的 Älvdalen 地區中，仍有 3,000 人懂得如何說和寫 Elfdalian。

Elfdalian 的根源是古式挪威語，但是自中世紀以來她就孤立地發展，並保留了其他德語甚至冰島語中沒有的古代特徵，最獨特之處是其乃以符文寫成。

2017 年夏天，Älvdalen 地區為了保留這種語言，專門開辦了為期一周的 Elfdalian 課程，涉及語法、練習和演講訓練。其中 26 位學生來自美國、捷克、德國、挪威和丹麥。哥本哈根語言學碩士生 Marc Volhardt 認為，Elfdalian 非常複雜，因為當中還包含很多來自冰島的語調和語法。

目前，估計只有 60 個 18 歲以下的人會說 Elfdalian。長期以來，Älvdalen 地區一直在推動 Elfdalian 普及，希望她在瑞典被正式承認，為後代保留這種文化。據 2000 年 2 月德國科隆召開的瀕危語言學會議討論的語言瀕危性類型，Elfdalian 被分類為瀕臨滅絕級別。迄今瑞典政府仍然將 Elfdalian 視為一種方言，但是她在 2016 年 5 月被分配了 ISO 語言代碼（ISO語言代碼是一種用於編制世界語言列表的代碼，幫助互聯網分類它是否語言的一種），Elfdalian 因此在國際社會被視為一種語言了。

也許你會問，為甚麼我們要關心一種瀕危語言？

電影「天煞異降」（Arrival）告訴我們，語言影響了思考模式，如果雙方的思考、表達方式完全不同，就沒有溝通的基礎。語言能夠為語言學家、認知科學家和哲學家提供大量研究人類思維的寶貴資料。

「天煞異降」裡引用了一個重要的語言學理論「薩丕爾-沃爾夫假說」（Sapir – Whorf hypothesis），指語言會決定人的思考方式和對世界的認知。故事中的人類文化一開始就以為時間是線性單向，但透過外星來訪者的世界觀始明白，時間不過是幻象，過去未來都在他們面前展開，表現在他們的語言中。當女主角學會外星語，才恍然大悟，開始回憶起未來的事，解決今天外星人的危機。