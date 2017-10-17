10月17日
Live Norish：消失的精靈語 —— Elfdalian
林喜兒：People v. O.J. Simpson —— 法庭內外都是戲
樂施會：滅貧之路 —— 在不公平的土壤上長出了公平貿易
當人瑞不再稀罕，長生不老將不再是神話？
適當壓力可保持大腦青春？
二戰時被刻意遺忘的解碼者
為甚麼聰明人會做蠢事？
陶傑：動盪的勞資未來
【短片】世上第一朵花如何出現？
愛情號

Live Norish：消失的精靈語 —— Elfdalian

A+A-
電影「天煞異降」劇照。

佐治古尼 、麥迪文和姬蒂白蘭芝主演的電影「古文明救兵」（The Monuments Men）中，佐治古尼飾演的中尉有一段對白令人有很大感觸，大意是：「你可以屠殺整個世代，人們總有辦法復興。但若你毀滅他們的歷史、文物、傳統，他們就像從未存在過。」這令我想起近代波蘭歷史，波蘭在俄國統治時期裡，就連波蘭語都被俄語替代，人們只有在教堂裡才可以偷偷地說波蘭語。但正因為波蘭語能夠傳下去，波蘭在 123 年後才得以復國。 如今很多語言都面臨消亡，使用人數愈來愈少。瀕危語言（endangered language）還包括古老維京語言 —— Elfdalian（維京語譯作 Övdalian／瑞典語譯作 Älvdalska）。

Elfdalian 聽起來像是來自 J.R.R 托爾金「魔戒」小說中的精靈語，但這其實是一個真正的北日耳曼語系語言。在瑞典西部達拉納省（Dalarna County）的 Älvdalen 地區中，仍有 3,000 人懂得如何說和寫 Elfdalian。

Elfdalian 由符文寫成。

Elfdalian 的根源是古式挪威語，但是自中世紀以來她就孤立地發展，並保留了其他德語甚至冰島語中沒有的古代特徵，最獨特之處是其乃以符文寫成。

2017 年夏天，Älvdalen 地區為了保留這種語言，專門開辦了為期一周的 Elfdalian 課程，涉及語法、練習和演講訓練。其中 26 位學生來自美國、捷克、德國、挪威和丹麥。哥本哈根語言學碩士生 Marc Volhardt 認為，Elfdalian 非常複雜，因為當中還包含很多來自冰島的語調和語法。

目前，估計只有 60 個 18 歲以下的人會說 Elfdalian。長期以來，Älvdalen 地區一直在推動 Elfdalian 普及，希望她在瑞典被正式承認，為後代保留這種文化。據 2000 年 2 月德國科隆召開的瀕危語言學會議討論的語言瀕危性類型，Elfdalian 被分類為瀕臨滅絕級別。迄今瑞典政府仍然將 Elfdalian 視為一種方言，但是她在 2016 年 5 月被分配了 ISO 語言代碼（ISO語言代碼是一種用於編制世界語言列表的代碼，幫助互聯網分類它是否語言的一種），Elfdalian 因此在國際社會被視為一種語言了。

也許你會問，為甚麼我們要關心一種瀕危語言？

電影「天煞異降」（Arrival）告訴我們，語言影響了思考模式，如果雙方的思考、表達方式完全不同，就沒有溝通的基礎。語言能夠為語言學家、認知科學家和哲學家提供大量研究人類思維的寶貴資料。

「天煞異降」裡引用了一個重要的語言學理論「薩丕爾-沃爾夫假說」（Sapir – Whorf hypothesis），指語言會決定人的思考方式和對世界的認知。故事中的人類文化一開始就以為時間是線性單向，但透過外星來訪者的世界觀始明白，時間不過是幻象，過去未來都在他們面前展開，表現在他們的語言中。當女主角學會外星語，才恍然大悟，開始回憶起未來的事，解決今天外星人的危機。

作者簡介

安尼斯，喜歡冒充 ABC，深信香港以外有一個更大的世界。大學畢業後，在烏克蘭打過工，住過北歐瑞典，在越南創過業，在香港建立一家小小的社企，用 IT 幫 SEN 學生學得更開心，從文字慢慢地發現自己思想價值的改變。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
Live Norish 北國閒話

Live Norish於2013年由陳若谷創辦，跟一眾博客以文字相片描述北歐的美好風光。一個網頁，一個世界；希望大家可以在Live Norish中領略到世界另一端的生活態度。

http://www.live-norish.com

相關新聞

Moyashi：九龍城寨進行曲（四）—— 病毒九寨印象

眼鏡、退熱貼、大數據……招數盡出測失智症

從 1982 到 2049，人類文明與時裝倒退史

鄭立：笑甚麼？阿拉丁，你也是中國人

【沒外語方言之別】宛如兄弟的北歐語

唐明：紳士男色的全線崩潰

英國和美國的威士忌之爭

方俊傑：要怎樣解讀「美麗有毒」

本月熱門

大行動以後：那些被留在鄧寇克的英兵

紅眼：「深海魚男」——鄰家少女怎可能迷戀中年大叔呢？

只靠 10% 粉絲客，MUJI 成日本最大生活雜貨品牌

「笨蛋！躺著就能賺」　巴菲特花十年認證了


昨日要聞
  1. 鄭立：村上紀香 RON —— 謝謝你，江青同志，有圖有真相
  2. 方俊傑：「天賦異能」—— 一個打手的覺悟
  3. Moyashi：孤獨的漫步者
  4. 毒殺犯與鑑證：魔道相長的毒理學進化史
  5. 暫緩獨立步伐：加泰打的是甚麼算盤？
  6. 陶傑：為何南韓不想統一
  7. 消失 500 年，曠世名畫升價百萬倍
  8. 衝冠一怒為螢光
  9. 黑色星期五的幸與不幸
  10. 給點施捨再加場馬騮戲
星級話題
App|日劇|機械人|伊斯蘭|家長|傳媒|減肥|杜林普|攝影|特首|氣候變化|醫療|恐怖分子|企業|Netflix|英超|遊戲|老人|兩性|教育|意大利|奧運|大腦|可再生能源|Apple|電腦|污染|奧巴馬|建築|社交|音樂|脫歐|毛澤東|大選|智能手機|歷史|桌遊|台灣|愛情|哲學|第二次世界大戰|瑞典|醫學|北韓|插畫|特朗普|潮流|board game|設計|中東|社交媒體|丹麥|商業|恐怖主義|南韓|廣告|科技|出版|環保|投資|足球|睡眠|人工智能|文學|google|美國總統|公投|企業管理|移民|外交|Brexit|研究|年輕人|倫敦|學習|生態|溝通|總統|閱讀|納粹|旅遊|梁振英|飲食|美國大選|失業|挪威|歐盟|獨立|時裝|貧富懸殊|全球暖化|行銷|Facebook|城市規劃|生物學|敍利亞|消費|非洲|恐襲|眼疾|難民|公關|創業|反恐|網絡|動物|健康飲食|特首選舉|小說|工作|民主|性愛|經濟|希拉莉|大數據|食物||語言|運動||情緒|電影|記憶|宗教|性別平等|城市|衣著|基因|藝術|品牌|結婚|疾病|生活|文翠珊|時尚|美劇|西班牙|AI|女性|太空|子女|戰爭|心理學|學生|英語|林鄭月娥|兒童|ISIS|香港|人際關係