樂施會：滅貧之路 —— 在不公平的土壤上長出了公平貿易

今天，全球化貿易火速增長，全球財富達到前所未有的水平。但與此同時，貧富懸殊亦急速加劇，8 名超級富豪坐擁全球一半財富，而世界較貧窮的一半人口，所擁有的資產不升反跌。全球貧困和飢餓人口，8 成是以務農為生的小農戶、漁民、牧民和僱農，當中以非洲的情況最嚴重。在非洲，終日苦幹仍無法取得溫飽的貧困小農，比比皆是。
「我生產的茶葉每月可賺到 600 至 700 盧比（約 72-84 港元） ，在參加公平貿易前，我只能賺到一半的收入。」參與計劃的農民說。受不公平貿易影響，中間人在收購香料和茶葉時多重壓價剝削，加上缺乏發展資源，收入微薄，汗水無法換取溫飽。
實踐公平貿易前，斯里蘭卡小農正是受不公平貿易影響的一群。樂施會在百多個國家的發展工作經驗中看到，不同地區和社群的生活愈來愈受國際貿易影響，但國際貿易和有關規例被發達國家和跨國企業控制了，不公平貿易嚴重威脅全球逾 6 億貧窮小農及生產者的生計。
不公平貿易遺禍之大
以咖啡為例，咖啡是全球貿易額第二大的商品，僅次於石油，有數千萬人從事咖啡種植、加工和貿易工作。在埃塞俄比亞，全國有 5 分之 1 人口以咖啡種植或加工為生，佔國家出口總值 65%，但受不公平貿易影響，很多小農愈種愈窮。
咖啡貿易由幾間發達國家的跨國企業壟斷，價格也由被他們影響的期貨市場決定，小農面對跨國企業，根本沒有議價能力。在價格低迷的時候，小農的農業生產往往血本無歸。
此外，很多國際貿易商品還要面對無數貿易壁壘，例如富國對自己國家的農民或企業提供補貼或者幫助傾銷，令貧國小農的產品在國際市場上失去競爭力，加上中間人剝削，生產成本不斷上漲，小農在種植的過程中辛勤勞動，換來的卻不是生活的改變。
小農在不公平貿易制度上掙扎求存
受不公義的制度剝削的貧困小農也竭力爭取改變，斯里蘭卡的小型有機農民協會 SOFA 便是一例。
小型有機農民協會 SOFA 以公平貿易原則運作。協會設有公平貿易社區發展金，支持當地婦女參與自僱計劃，製作採茶用的背籃，自力更生。SOFA 亦讓小農戶的孩子接受學前教育，令整個社區一同受惠。
其中一名種植香料的小農 Bernard Ranaweera 被成員推選為 SOFA 的主席，他更將於 10 月 20-21 日訪港與公眾見面，從自身經歷出發，分享消費者的力量如何協助 SOFA 的小農，而這條改善之路，又走了多遠。
公眾亦可以親嘗 SOFA 小農成員在斯里蘭卡種植及烘焙的茶葉製作的特飲或甜品，感受各有機小農在他們的土壤上，靠自身的力量，種出了無數的生計故事，也滿足了社區的種種需要。
要打破貧窮的循環，公平貿易是其中一條出路。樂施會積極支持他們一起推動社區發展項目，協助小農提升自信和能力，長遠推動社區的可持續發展；而從國家及國際層面倡議推行惠貧政策，則能解決導致貧窮的結構性問題。現時，樂施會積極透過政策研究及發表報告、倡議及公眾教育等工作，推動社會公平、公平貿易和其他社會經濟發展模式。
一些公平貿易的方式
- 由農民成立和經營合作社，以可支付生產成本及維持基本生活的「公平」價格，向非政府機構或公司出售產品。
- 農民與外國買家建立直接聯繫，從而更有力地影響商品價格。
- 買家預先支付一筆款項，並簽訂一份較長期的購買合約，以保障小農的生計，而農民也可更好地計劃他們的種植生產。
- 利用不損環境的種植方法，確保土地的土質得以維持。
- 以部分利潤回饋社區，改善種植技巧和生產、加工技術。
- 特設社區發展基金，農民自行決定如何促進社區的長遠持續發展：例如興建學校、安全食水設施、診所等。
勞動與泥土 – 亞洲小農的困境和出路
日期：10 月 20 日（星期五）
時間：下午 7 時 30 分至 9 時 30 分
地點：01 空間（香港灣仔皇后大道東 127 號）
講者：斯里蘭卡公平貿易農民合作社 SOFA 主席 Bernard Ranaweera、香港有機生活發展基金主席林志光、樂施會國際項目總監陳美玲、樂施會籌募總監梁佩鳳
特邀表演嘉賓：自由音樂人黑鬼 Hakgwai
*01 空間當晚將期間限售由 SOFA 成員生產的茶葉調製的特飲。
公平路不平 – 公平貿易在香港十五年
日期：10月21日(星期六)
時間：下午2時至4時
地點：壹樓共同社（香港太子砵蘭街 372 號壹樓）
講者：斯里蘭卡公平貿易農民合作社 SOFA主席 Bernard Ranaweera、公平點副總監蔡頌恩、香港公平貿易聯盟總幹事葉子盈、樂施會籌募總監梁佩鳳
*壹樓共同社的「媽媽廚房」將推出是日限售的公平貿易甜品，採用由 SOFA 成員生產的伯爵茶。