樂施會：滅貧之路 —— 在不公平的土壤上長出了公平貿易

今天，全球化貿易火速增長，全球財富達到前所未有的水平。但與此同時，貧富懸殊亦急速加劇，8 名超級富豪坐擁全球一半財富，而世界較貧窮的一半人口，所擁有的資產不升反跌。全球貧困和飢餓人口，8 成是以務農為生的小農戶、漁民、牧民和僱農，當中以非洲的情況最嚴重。在非洲，終日苦幹仍無法取得溫飽的貧困小農，比比皆是。

「我生產的茶葉每月可賺到 600 至 700 盧比（約 72-84 港元） ，在參加公平貿易前，我只能賺到一半的收入。」參與計劃的農民說。受不公平貿易影響，中間人在收購香料和茶葉時多重壓價剝削，加上缺乏發展資源，收入微薄，汗水無法換取溫飽。

實踐公平貿易前，斯里蘭卡小農正是受不公平貿易影響的一群。樂施會在百多個國家的發展工作經驗中看到，不同地區和社群的生活愈來愈受國際貿易影響，但國際貿易和有關規例被發達國家和跨國企業控制了，不公平貿易嚴重威脅全球逾 6 億貧窮小農及生產者的生計。