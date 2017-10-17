10月17日
樂施會：滅貧之路 —— 在不公平的土壤上長出了公平貿易
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樂施會：滅貧之路 —— 在不公平的土壤上長出了公平貿易

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非洲茶農採茶維生，卻受不公平貿易制度影響，辛勤耕作但活在貧窮之中。 圖：樂施會

今天，全球化貿易火速增長，全球財富達到前所未有的水平。但與此同時，貧富懸殊亦急速加劇，8 名超級富豪坐擁全球一半財富，而世界較貧窮的一半人口，所擁有的資產不升反跌。全球貧困和飢餓人口，8 成是以務農為生的小農戶、漁民、牧民和僱農，當中以非洲的情況最嚴重。在非洲，終日苦幹仍無法取得溫飽的貧困小農，比比皆是。

斯里蘭卡小農種植有機茶苗發放給其他農民，並提供培訓，改善了整個社區村民的生計。 圖：SOFA

「我生產的茶葉每月可賺到 600 至 700 盧比（約 72-84 港元） ，在參加公平貿易前，我只能賺到一半的收入。」參與計劃的農民說。受不公平貿易影響，中間人在收購香料和茶葉時多重壓價剝削，加上缺乏發展資源，收入微薄，汗水無法換取溫飽。

實踐公平貿易前，斯里蘭卡小農正是受不公平貿易影響的一群。樂施會在百多個國家的發展工作經驗中看到，不同地區和社群的生活愈來愈受國際貿易影響，但國際貿易和有關規例被發達國家和跨國企業控制了，不公平貿易嚴重威脅全球逾 6 億貧窮小農及生產者的生計。

不公平貿易遺禍之大

以咖啡為例，咖啡是全球貿易額第二大的商品，僅次於石油，有數千萬人從事咖啡種植、加工和貿易工作。在埃塞俄比亞，全國有 5 分之 1 人口以咖啡種植或加工為生，佔國家出口總值 65%，但受不公平貿易影響，很多小農愈種愈窮。

咖啡貿易由幾間發達國家的跨國企業壟斷，價格也由被他們影響的期貨市場決定，小農面對跨國企業，根本沒有議價能力。在價格低迷的時候，小農的農業生產往往血本無歸。

此外，很多國際貿易商品還要面對無數貿易壁壘，例如富國對自己國家的農民或企業提供補貼或者幫助傾銷，令貧國小農的產品在國際市場上失去競爭力，加上中間人剝削，生產成本不斷上漲，小農在種植的過程中辛勤勞動，換來的卻不是生活的改變。

小農在不公平貿易制度上掙扎求存

受不公義的制度剝削的貧困小農也竭力爭取改變，斯里蘭卡的小型有機農民協會 SOFA 便是一例。

小型有機農民協會 SOFA 以公平貿易原則運作。協會設有公平貿易社區發展金，支持當地婦女參與自僱計劃，製作採茶用的背籃，自力更生。SOFA 亦讓小農戶的孩子接受學前教育，令整個社區一同受惠。

其中一名種植香料的小農 Bernard Ranaweera 被成員推選為 SOFA 的主席，他更將於 10 月 20-21 日訪港與公眾見面，從自身經歷出發，分享消費者的力量如何協助 SOFA 的小農，而這條改善之路，又走了多遠。

經過村民多番搓商，最後以投票方式決定水塔的安置點。SOFA 農民合作社在村內設立了一個貯水器，改善小農戶的生活，村民對此興奮不已。 圖：SOFA
種植香料的小農 Bernard Ranaweera 將於本月 20、21 日訪港與公眾見面，歡迎讀者出席分享會與小農結連。 圖：SOFA

公眾亦可以親嘗 SOFA 小農成員在斯里蘭卡種植及烘焙的茶葉製作的特飲或甜品，感受各有機小農在他們的土壤上，靠自身的力量，種出了無數的生計故事，也滿足了社區的種種需要。

農民合作社 SOFA 向村民派發有機茶苗，讓更多村民以有機方法種植享負盛名的茶葉。 圖：SOFA

要打破貧窮的循環，公平貿易是其中一條出路。樂施會積極支持他們一起推動社區發展項目，協助小農提升自信和能力，長遠推動社區的可持續發展；而從國家及國際層面倡議推行惠貧政策，則能解決導致貧窮的結構性問題。現時，樂施會積極透過政策研究及發表報告、倡議及公眾教育等工作，推動社會公平、公平貿易和其他社會經濟發展模式。

一些公平貿易的方式

  • 由農民成立和經營合作社，以可支付生產成本及維持基本生活的「公平」價格，向非政府機構或公司出售產品。
  • 農民與外國買家建立直接聯繫，從而更有力地影響商品價格。
  • 買家預先支付一筆款項，並簽訂一份較長期的購買合約，以保障小農的生計，而農民也可更好地計劃他們的種植生產。
  • 利用不損環境的種植方法，確保土地的土質得以維持。
  • 以部分利潤回饋社區，改善種植技巧和生產、加工技術。
  • 特設社區發展基金，農民自行決定如何促進社區的長遠持續發展：例如興建學校、安全食水設施、診所等。
Oxfam Shopper 森美、楊崢、小肥同心呼籲「買得公平　撐小農」！

勞動與泥土 – 亞洲小農的困境和出路

日期：10 月 20 日（星期五）

時間：下午 7 時 30 分至 9 時 30 分

地點：01 空間（香港灣仔皇后大道東 127 號）

講者：斯里蘭卡公平貿易農民合作社 SOFA 主席 Bernard Ranaweera、香港有機生活發展基金主席林志光、樂施會國際項目總監陳美玲、樂施會籌募總監梁佩鳳

特邀表演嘉賓：自由音樂人黑鬼 Hakgwai

*01 空間當晚將期間限售由 SOFA 成員生產的茶葉調製的特飲。

公平路不平 – 公平貿易在香港十五年

日期：10月21日(星期六)

時間：下午2時至4時

地點：壹樓共同社（香港太子砵蘭街 372 號壹樓）

講者：斯里蘭卡公平貿易農民合作社 SOFA主席 Bernard Ranaweera、公平點副總監蔡頌恩、香港公平貿易聯盟總幹事葉子盈、樂施會籌募總監梁佩鳳

*壹樓共同社的「媽媽廚房」將推出是日限售的公平貿易甜品，採用由 SOFA 成員生產的伯爵茶。

以上兩場分享會，名額各 45 人，免費入場，敬請預先留座。
參加者可自行惠顧餐廳的食品及飲品。
查詢電話：3120 5272（Clara Law）／3120 5281 （Samantha Wong）
網上報名：https://www.oxfam.org.hk/tc/shopforchangesharing.aspx
※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
樂施會

樂施會是一個國際扶貧發展機構，旨在推動民眾力量，消除貧窮。

http://www.oxfam.org.hk

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