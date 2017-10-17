10月17日
Richard Thaler：讓經濟重新面對人性
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Richard Thaler：讓經濟重新面對人性

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Richard Thaler，一個不尋常的經濟學家。 圖片來源：路透社

美國經濟學家 Richard Thaler 榮獲今年的諾貝爾經濟學獎。結果公佈後，有關 Richard Thaler 和行為經濟學的報道鋪天蓋地，許多經濟學術語霎時湧現。大眾似乎特別熱切關注今年的諾貝爾經濟學獎，皆因行為經濟學與生活息息相關。可是，在這些眩目的術語之下，到底 Richard Thaler 的具體貢獻是甚麼？

要了解 Thaler 的貢獻，首先，要了解經濟學是甚麼一回事。經濟學家目標是建立模型或理論，來解釋人類在市場中的行為和互動情況。可是，人類行為極之複雜。儘管我們試圖做出理性的決定，但我們的認知能力有限，意志力亦有限。大家的決定雖往往以個人利益為主導，但又會關心公平和公正的問題。此外，不同個體之間的認知能力、自我控制和動機也可能有巨大差異。

經濟學家建立的模型，往往簡化人類個體為完全理性體。這種簡化讓經濟學家能夠建立強大的模型來分析經濟問題。然而，經濟學家和心理學家卻逐漸發現了這標準「新古典經濟學」的假定並不完全準確。行為經濟學就是將心理學的洞見納入傳統經濟分析。

在公佈結果之前，諾貝爾委員會早已特別為 Thaler 撰寫了相關導讀，深入淺出說明 Thaler 的頁獻。委員會讚譽 Richard Thaler 在過去 40 年來為行為經濟學發展提供了概念和實證基礎， 將人類心理學的新見解融入到經濟分析之中，為經濟學家提供了更豐富的分析和實驗工具，以理解和預測人類行為。把行為經濟學從「爭議的邊緣領域」，轉變為當代經濟研究的主流領域。

Thaler 的第一個貢獻，是奠基了偏離理性的行為如何構成經濟決策的研究。 在 1980 年的研究中，他創造了「稟賦效應」（Endowment Effect）術語（即個人因擁有而重視事物），並且將這現象連繫到「討厭損失」（Loss Aversion）的理論（人面對同樣數量的得益和損失時，會更難忍受損失）。

其後他開創了「心理帳戶」（Mental Accounting）理論，理論說明了個人如何系統地簡化經濟環境，來克服認知局限，但有時候卻會演化成次佳的決策。在考慮財政時，人傾向把某些類型的支出或收入分門別類，例如這筆錢是用於飲食、那筆錢是用於儲蓄來買樓，以分件的方式而非整體去解決問題。例如，當汽油價格下跌時，司機有時會從正常汽油轉為較貴的汽油，而不是在其他地方使用「汽油」類別的儲蓄。Thaler 與其他共同作者在紐約的士司機中發現，司機傾向設定每日目標收入，如果他們不能達成目標時，便會為「損失」感到痛苦。換句話說，於司機而言每一日都好像不同的心理帳戶。可是，這種孤立的視角，或會讓司機在高需求的時間少了工作，反而多了在低需求的日子工作，未有最大化收入。

Thaler 於2008年與哈佛大學法學教授Cass Sunstein 合著 Nudge，描述通過微妙的心理學伎倆，引導人作出對自己或社會有利的選擇。書作開首便講述一家學校餐廳的負責人，如何在不改變菜單的情况下，讓學生吃得更健康。該餐廳把蔬菜及低卡路里的食物，盡量放在靠近餐桌的位置、高度跟學生眼睛相同，同時把薯條之類的垃圾食物放在不顯眼地方，結果學生選擇健康食物的比例大幅提高。 圖片來源：Amazon

第二是有關「自我控制」問題。Thaler 與經濟學家 Hersh Shefrin 認為，個人一直處於「短視」與「遠視」的認知之間：一邊專注於短期獎勵，另一邊是關注策劃長遠利益。意志力可以幫助人們壓制短期引誘，這種內部鬥爭無所止息，個人喜好或會隨時間而推移。這個理論成為「輕推」（Nudging）的基礎，例如安排新員工自動加入養老金計劃，雖然他們能夠決定退出，但自動登記慣性會阻止他們選擇退出，藉此增加員工儲蓄的份額。

第三，Thaler 展示了「社會偏好」於經濟決策亦具重要影響。例如 Thaler 與經濟學家 Jack Knetsch 著名的「獨裁者實驗」，學生被指示在自己和另一人之間劃分 20 美元。純理性的話，學生應該全取 20 美元，但只有很少的學生選擇單獨保留大部分的錢，大多數人是選擇平均分配。他們也以調查顯示，在災難發生後，人會認為哄抬物價的做法並不公正。在另一項實驗中，玩家在損害自身得益的前提下，仍會選擇懲罰在早期表現自私的玩家。

這些觀察和發現，在萬千的經濟大世界中或顯得微不足道，但事實上行為經濟學為其他大理論提供了基本的個體行為規律基礎。經濟學人的報道就這樣介紹 Thaler：「他是不尋常的經濟學家，以清晰的概念和及高質的著作聞名。」大師就是能在吵雜的市場中提煉出人性，並加以實證支持，化繁為簡，再往上高築。今年的諾貝爾經濟學獎也讓人重新發現，經濟學並不離地，而是與生活息息相關。就拿政施報告提議的交通津貼為例，假設市民平均能領取津貼上限一半，即 150 港元；你認為全民派錢讓市民自由運用好，還是限制在交通上好？或許交通的「心理帳戶」，已讓你滿足了。

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