林喜兒：People v. O.J. Simpson —— 法庭內外都是戲

早前看到 O.J. Simpson 提前假釋出獄的新聞，隨即想起發生於 90 年代，被喻為世紀大審判的案件，去年被拍成劇集的 American Crime Story: People v. O.J. Simpson。

這次 O.J. Simpsons 的新聞或許沒太多人留意，不像 22 年前被控謀殺前妻及其男朋友的案件轟動全球。當年的謀殺案被裁定罪名不成立，他卻在 2007 年因持械搶劫案被判刑 33 年，服刑滿 9 年可申請假釋，真是世事難料。O.J. Simpson 是前美式足球員，後來走進娛樂圈，從體育明星到影視明星，成為美國人的英雄偶像。著名電視製作人 Ryan Murphy 繼 American Horror Story 後，去年推出另一主題系列式作品 American Crime Story，第一季 People v. O.J. Simpson 就是以 10 集故事把我們帶到 1994 至 1995 年間的洛杉磯，看看這件備受美國以至全球關注，從種族爭議、警察濫權和媒體參與下發展成極具戲劇性的案件。

劇集取材於 Jeffrey Toobin 著作 The Run of His Life： The People v. O. J. Simpson，由於是真人真事，所以當中不少角色都是真有其人，這位作者也出現在劇中。他在 New Yorker 的一篇報道決定了案件審判的發展方向，讓種族問題成為關鍵因素。而劇集也以 1992 年發生在洛杉磯，因 4 名白人警察濫用暴力和涉及種族歧視，卻被判無罪引起的一場暴動作序幕。新聞片段後隨即來到兩年後的案發現場：O. J. Simpson 前妻 Nicole Brown 及餐廳侍應 Ron Goldman 被殺。O.J. 迅速成為嫌疑犯，從企圖潛逃、警察追捕、起訴，到審訊期間控辯雙方各出計謀，劇集嘗試以一個客觀的角度去重塑案件。對很多美國人來說，劇中很多重要場面都有深刻印象，因為當時電視台作全國直播，例如 O.J. 在高速公路逃亡、在法庭上試戴手套的鏡頭等。事實上這也是首次電視直播法庭審訊，連直播中的 NBA 球賽也要讓路，絕對是史無前例。

當年案件審判長達 9 個月，受到傳媒高度關注，法庭內外都是戲。辯方律師上電視訪問，雜誌報道檢察官 Marcia 的私生活，批評其髮型和衣著，都一一出現在劇集裡。描寫控辯雙方的鬥智鬥力外，也聚焦在兩方團隊私下的各種關係角力。有趣的是其中一集是關於陪審團，由控辯雙方怎樣揀選陪審團成員，到陪審團因為審判時期太長而一起穿著黑衫抗議，故事頓時變得立體，任憑律師怎樣雄辯滔滔，結果也是取決於陪審團身上。審判期間鏡頭也不時對準陪審團的反應，有些在發呆，有些在睡覺，難怪檢控官 Marcia 與 Darden 經常爭論「說故事和講證據」，就是如何吸引陪審團以至媒體的注視。

此劇去年贏得金球獎和艾美獎多個獎項，包括最佳劇集及男女主角，值得大讚的是當中的主要演員扮相跟真實人物極其相似，特別是飾演 Marcia 的 Sarah Paulson —— Ryan Murphy 的愛將。而意想不到的是辯方律師之一 Robert Shapiro，則是由久未露面，有點變了臉的尊特拉華達飾演，他也是該劇的監製。至於 O.J. Simpson 身邊的好友，亦是律師的 Robert Kardashian，他的女兒正是美國娛樂圈話題人物 Kim Kardashian。