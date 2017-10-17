10月17日
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林喜兒：People v. O.J. Simpson —— 法庭內外都是戲

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People v. O.J. Simpson 劇照

早前看到 O.J. Simpson 提前假釋出獄的新聞，隨即想起發生於 90 年代，被喻為世紀大審判的案件，去年被拍成劇集的 American Crime Story: People v. O.J. Simpson

這次 O.J. Simpsons 的新聞或許沒太多人留意，不像 22 年前被控謀殺前妻其男朋友的案件轟動全球當年的謀殺案被裁定罪名不成立，他卻在 2007 年持械搶劫案被判刑 33 年，服刑滿 9 年可申請假釋，真是世事難料。O.J. Simpson 是前美式足球員，後來走進娛樂圈，從體育明星到影視明星，成為美國人的英雄偶像著名電視製作人 Ryan MurphyAmerican Horror Story ，去年推出另一主題系列式作品 American Crime Story，第一季 People v. O.J. Simpson 就是以 10 集故事把我們帶到 1994 至 1995 年間的洛杉磯，看看這件受美國以至全球關注，種族爭議、警察濫權和媒體參與下發展成極具戲劇性的案

劇集取材於 Jeffrey Toobin 著作 The Run of His Life： The People v. O. J. Simpson由於是真人真事所以當中不少角色都是真有其人，這位作者也出現在劇中。他在 New Yorker 的一篇報道決定了案件審判的發展方向，讓種族問題成為關鍵因素。而劇集也以 1992 發生在洛杉磯，因 4 名白人警察濫用暴力和涉及種族歧視，卻被判無罪引起的一場暴動作序幕。新聞片段後隨即來到兩年後的案發現場：O. J. Simpson 前妻 Nicole Brown 及餐廳侍應 Ron Goldman 被殺。O.J. 迅速成為嫌疑犯，企圖潛逃、警察、起訴，到審訊期間控辯雙方各出計謀，劇集嘗試以一個客觀的角度去重塑案件。對很多美國人來說，劇中很多重要場面都有深刻印象，因為當時電視台作全國直播例如 O.J. 在高速公路逃亡、在法庭上試戴手套的鏡頭等。事實上也是首次電視直播法庭審訊，連直播中的 NBA 球賽也要讓路，絕對是史無前例。

當中的主要演員扮相跟真實人物極其相似，特別是飾演 Marcia 的 Sarah Paulson。 People v. O.J. Simpson 劇照

當年案件審判長達 9 個月，受到傳媒高度關注，法庭內外都是戲。辯方律師上電視訪問，雜誌報道檢察官 Marcia 的私生活，批評其髮型和衣著，都一一出現在劇集裡。描寫控辯雙方的鬥智鬥力外，也聚焦在兩方團隊私下的各種關係角力。有趣的是其中一集是關於陪審團，由控辯雙方怎樣揀選陪審團成員，到陪審團因為審判時期太長而一起穿著黑衫抗議，故事頓時變得立體，任憑律師怎樣雄辯滔滔，結果也是取決於陪審團身上。審判期間鏡頭也不時對準陪審團的反應，有些在發呆，有些在睡覺，難怪檢控官 Marcia 與 Darden 經常爭論「說故事和講證據」，就是如何吸引陪審團以至媒體的注視。

此劇去年贏得金球獎和艾美獎多個獎項，包括最佳劇集及男女主角，值得大讚當中的主要演員扮相跟真實人物極其相似，特別是飾演 Marcia 的 Sarah Paulson —— Ryan Murphy 的愛將。而意想不到的是辯方律師之一 Robert Shapiro，則是由久未露面，有點變了臉的尊特拉華達飾演，他也是該劇的監製。至於 O.J. Simpson 身邊的好友，亦是律師的 Robert Kardashian，他的女兒正是美國娛樂圈話題人物 Kim Kardashian

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※

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