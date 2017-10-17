10月17日
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明天上班請穿：運動裝

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白領在保持專業形象之餘，亦要穿得舒適。 圖片來源：patrickjohnsontailors

西裝 —— 穿著時，因其修身剪裁或用料，舉手投足會略顯不便，算不上十分舒適；但其予人的莊重和專業感，是不少辦公室職員上班的不二之選。話雖如此，如果有著得舒服、又不失專業風格的工作服飾，對打工仔來說，應是一大福音。近年，不少年輕的專業人士，會在其工作環境裡穿起「運動時裝（athleisure）」類的服裝與運動鞋。

一條西裝長褲，下班後卻可以穿著跑步。 圖片來源：aella

新興的辦公室運動時裝，與走在街上看到的彈力背心和長褲外形稍有不同。此類衣著保留一定的傳統西裝設計，卻改變物料，不再製以羊毛和棉花，而改用不同的高科技物料，賦予衣服抗皺、透氣、排汗和溫度調節等效用。西裝與運動服的界線變得模糊 —— 一條西裝長褲，下班後卻可以穿著跑步。主力設計創新服飾的 Ministry of Supply，行政總裁 Gihan Amarasiriwardena 就曾穿上公司設計的行政套裝，參與半馬拉松

據美國摩根士丹利調查指，穿著「運動時裝」的人數增長驚人。2008 至 2015 年間，體育服裝和鞋類銷售額增加 42% 至 2,700 億美元。最近，這股穿著模式的影響延伸至辦公室。人力資源管理協會（International Society for Human Resource Management）調查顯示，允許員工自由打扮穿著的僱主，由 2014 年的 32%，上升至 2016 年的 44%。

即使工作服的改變始於近期，英國設計師 Joanna Sykes 並不認為這只是一股潮流，並預期它將帶來生活方式的永久轉變。她解釋，愈來愈多白領的工作，不再純粹在辦公室範圍活動，亦需要在外走動。白領在保持專業形象之餘，亦要穿得舒適。換言之，以往需作在形象與舒適之間取捨的年代，即將告終，未來標準的行政套裝，應能兩者兼顧。

在本地辦公室，穿著傳統西裝或許仍是主流，但打工仔們不妨嘗試踏出第一步。哈佛大學一項研究提出「紅鞋效應（red sneaker effect）」，即在形象一致的人群中，穿著特別的人，容易獲取他人注意。若想成為漆黑中的螢火蟲，不妨買套新衫，或可在職場上先搶頭啖湯。

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