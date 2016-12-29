「習慣便好了。」但有沒有想過一些習慣從何而來？例如喝樽裝水。綠色和平美國分部行政總監 Annie Leonard 在 The Story of Stuff 一書中，便向我們說了有關樽裝水的故事。

據消費者倡議團體 Food & Water Watch 從各大樽裝水生產商的銷售額估計，樽裝水的成本是自來水的 240 至 10,000 倍，至於香港水務署每 1 公升的水只收取 0.00905 港元，每支樽裝水賣的是 3 至 7 港元不等，水本身很廉價，入樽出售便有價有市，不過你還大可以托說：「哥買的不是水，是方便。」看數字，單是在美國，每星期便消耗超過 5 億的樽裝水，足以環繞地球 5 圈。樽裝水如何成為生活的一部分？這要多謝生產商為大家訂造的「製造需求」（manufactured demand）。

商家要賺錢，便要不停賣出貨品。於 1970 年代，汽水公司曾擔憂業務前景，因每人飲用的汽水量總有上限，而消費者不久也會發現，高糖份的汽水不怎麼健康，其業績或因而倒退。他們卻想到可大力發展賣水這盤大生意，始終補充水分仍是有益，但要賣一樣本身各大城市家家戶戶都有的「水」，便要下點苦功——在宣傳方面的苦功。

第一招就是向消費者灌輸自來水不潔淨的觀念，Quaker Oats 的總裁 Susan D. Wellington 曾言：「當我們的努力完成，自來水將會被降格成只能用於洗澡和洗碗。」樽裝水品牌「斐濟水」（Fiji Water）便有一個經典的廣告，廣告標語寫道：「標籤為『斐濟』，因為它不是在克里夫蘭（Cleveland）入樽。」克里夫蘭市躺著也中槍，給人踩上門，當然要還以顏色。克里夫蘭水務局其後把斐濟水拿去化驗，結果發現每公升的斐濟水含有 6.31 微克的有毒物砷，而在該市的自來水則完全不會含有砷。該廣告被 CNN 評選為 2007 年 「101 愚蠢商業時刻」的第 20 位。

事實上，樽裝水也不必然潔淨，至少以美國的情況來說不必然，美國對樽裝水的水質監管比自來水更寬鬆，美國食物及藥物管理局（FDA）負責監管市售樽裝水的品質，但只要求廠商自行化驗，也沒有規定樽裝水公司必須公開取水來源、化驗方法或所含的污染物。相反，市政府供水卻由環境保護署監管，並要求必須由認可的化驗所進行及定期提交報告。

第二招當然是引誘消費者購買，例如像樽上的雪山和自然風景招紙。不過像百事公司的 Aquafina 及可樂公司的 Dasani ，它們的水其實只是用自來水入樽，跟雪山扯不上關係。近年，這些公司還著力做「漂綠」，即打著環保旗號來賣偽環保產品，例如標榜膠樽產品少用了多少百分比的塑膠，能方便回收等等，讓人忘記樽裝水大多時候都是不必要的事實。Leonard 反問：「種種的能源用於製造和運送樽裝水，但我們只在 2 分鐘內便消耗掉？」

一支樽裝水的生平固真是可歌可泣，生產商「含辛茹苦」地給消費者製造需求，繼而滿足需求創造價值，但樽裝水的下場多離不開三路：一是被焚化；二是經年不化的堆填；三是降低品質的降級回收（downcycling），小部分成再生樽（但還是漂綠工程）。本來無一物，何處要膠樽，下次說「哥買的不是水，是方便」，記得重溫樽裝水的故事，向生產商感恩。不想感恩的，可用自己的方法，常備水樽，沒水時便去「撲水」。