江皓昕：Sherlock 第四季——人之所以跌倒，是為了站起來，神亦然

截稿前第四季播至第二集 The Lying Detective，以下劇透。

2017 鐵定是更好的一年，因為才開始幾天，我們就有了福爾摩斯。不把去年的古裝特別版 The Abominable Bride 也算進去的話，我們等了足足三年，Sherlock 才千呼萬喚始出來地推出了第四季。三年等三集，云云電視劇集中，唯有新福爾摩斯才有此等地位，粉絲還會拜託主創團隊：「別急，一步一步的做好，我們癮起時，重看以往集數就好！」也許是這種等待，這種期待，第四季第一集播出的時候，評語有點跌了。

跌的原因有許多，我認為這好比一個長期考第一的學生，某天拿了個第二，老師跌眼鏡，也是跌得情有可原。事實上，在第四季啟播前，監制及編劇之一的 Steven Moffat 早已警告世人，這一季的 Sherlock 將會走暗黑路線，然而當上至 Leonard Cohen 下至麥浚龍，全世界都流行講暗黑的時候，我們實在不能確定，這裡指的暗黑是甚麼。當第一集 The Six Thatchers 出來了，一顆子彈飛來，射死了華生醫生的妻子 Mary，也射斷了福爾摩斯和華生二人那好比基友的友誼，我們明白，暗黑原來是指角色的陰沉化——華生對福爾摩斯的憎仇，福爾摩斯對自己的懷疑，以及他首次作出正常人類會有的反應：對承諾的重視，並對破壞了承諾的懊悔。

部分觀眾不喜這轉變，除了 Mary 的前塵實在沉悶，也不喜歡此集氣氛變得冷硬。也許大家都期待一如前三季，福爾摩斯扮演著神，每一場都扭盡六壬表演著他的神推理，以致當神從天上墮下，大家不習慣了。我認為這角色上的轉變其實是長篇劇的必有階段，畢竟這不是大台八點鐘處境劇，人物角色不能一成不變。神要是一直扮演著神，一直站在高處瞰視眾生，無論對演戲者或觀眾來說，都是不健康的，故事也很難說下去的。弱點是這條「意外＞決裂＞理解＞復合」的戲軌來得有點明顯，在兩集頭尾間圓滿解決也有點水過鴨背，讓人感覺到二人是為了復合而決裂，如若放在整個季尾作為 cliffhanger，效果或許會更佳。另外，福爾摩斯為了 show-off 他機關炮式的推理語速，迫使到那名老婆婆罪犯在眾警包圍下仍開槍打人，而福爾摩斯和他的哥哥也全沒料到，這無論怎麼看也有點牽強。

不過，凡事都有不過，第二集 The Lying Detective 一出，別出心裁的推理場景和鏡頭設計又回來了。特別喜歡 Toby Jones 飾演的邪派富豪，以醫院來殺人的他，整天提著美國連環兇手 H.H.Holmes，這個究極恐怖的 19 世紀美國連環殺手，建了一整棟旅館就是為了佈下重重機關去殺人。聞說里安納度·狄卡比奧把 H.H.Holmes 的故事拍成電影，多年卻只聽樓梯響，沒想到 Sherlock 會先飲頭淡湯，讓觀眾上一課世界犯罪史。乃到第二集的尾段，額外甜品當然是福爾摩斯家族的第三傳人出現了，更原來一直隱藏在觀眾鼻子下，那驚艷的感覺確實拾回了此劇最引人入勝的神采。那種苦盡甘來的感覺，讓第一集的鬱悶感覺都值了。

人之所以要跌倒，是為了站起來。原來，神亦然。