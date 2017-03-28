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希伯來文的歷史

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2,000 年前：一樣的人，一樣的文字？

猶太人有幾多苦難，希伯來文就有幾多劫數，然而歷經近 2,000 年大流散與大迫害，今日一個以色列小童仍能朗讀出死海古卷上的古希伯來文，不算神蹟也是奇蹟，美國中東語言系教授 Lewis Glinert 在新作「希伯來文的故事」（The Story of Hebrew）便追述這種古老語言「孕育、摒棄與重生」的歷史。

公元 70 年，羅馬帝國治下的猶太人起義失敗，耶路撒冷聖殿被毀，僅餘一堵殘壁，即今日的哭牆，象徵猶太人流散史的序幕。猶太人一開始主要聚居於巴比倫、地中海與北非，此後近 2,000 年，各地猶太人先後遭受拜占庭帝國、十字軍、歐洲基督教、伊斯蘭基要派等勢力迫害，到納粹種族滅絕為止，共發生最少 80 宗大規模驅逐猶太人事件。

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不是耶穌母語

在遷徒與定居的長期循環中，猶太人旁生出眾多分支，至中世紀分為三大族群：移居中歐的阿什肯納茲（Ashkenazi），主要使用意第緒語（Yiddish）－－一種希伯來化的日耳曼語，另外摻入俄文與羅曼語元素；融入阿拉伯地區的米茲拉希（Mizrahi），大多掌握阿拉伯語；伊比利亞半島的塞法迪（Sephardi），因應政權更迭，既操揉合希伯來語的西班牙語，亦講阿拉伯話。Lewis Glinert 指出，就連耶穌及其門徒，也是口操同屬閃語系的亞拉姆語（Aramaic）－－當時通行於近東巴比倫地區的語言－－雖然他們必定受過希伯來文經學訓練。

驟看流徒的猶太人已將上帝的語言拋諸腦後，的確，自公元 200 年左右，希伯來文已不復為通用口語（lingua franca），但猶太人並無停止使用，主流意見長期奉為神聖語言，僅用於法律與宗教場合，而中世紀亦有不少「希伯來語運動」，提倡在日常生活中使用希伯來文，例如在 10 世紀至 13 世紀的希伯來文藝黃金時代，西班牙猶太裔詩人 Solomon ibn Gabirol（西班牙首位哲學家）和 Judah Halevi 便以希伯來文創作不少世俗詩，打破雅俗藩籬。事實上，希伯來文亦通用於各式猶太文獻，包括科學、醫藥、貿易等範疇。

現代希伯來語之父：本耶胡達。　圖片來源：路透社
現代希伯來語之父：本耶胡達。　圖片來源：路透社

人說：要有希伯來文！

不過分歧繼續存在。18 世紀猶太啟蒙運動（Haskalah）興起，不少思想家立意「解放」希伯來文，然而礙於褻瀆指控及詞彙不足，早期並無起色，連當時錫安教領袖 Theodor Herzl 所謂「復國」，也是指一個講德語的猶太人國家。直至 19 世紀末現代希伯來語誕生，逐步推廣之下，終才成為以色列的官方語言。

現代希伯來語之父本耶胡達（Eliezer Ben-Yehuda）原籍立陶宛，由於心繫不存在的祖國，1881 年一家移居耶路撒冷，並開始語言復興大計：編纂 16 冊希伯來文字典，加添大量新字；創辦希伯來文報紙「哈哲維報」（HaZvi）；成立希伯來語委員會前身，向巴勒斯坦地區倡議使用希伯來語為教學語言。更甚，本耶胡達胞女 Dola Ben‑Yehuda Wittmann 在訪問中憶述，父親不准她參加任何舞會，以防無意中學到意第緒語或阿拉伯話。

19 世紀 20 世紀交界，首份現代希伯來語報紙「哈哲維報」頭版。　圖片來源：維基百科
19 世紀 20 世紀交界，首份現代希伯來語報紙「哈哲維報」頭版。　圖片來源：維基百科

現代版本接通古今

希伯來語作為口語得以復興，當然非由一人之力成就。本耶胡達的貢獻在於將希伯來文現代化及經濟化，降低成本方便推廣，其後復興工程便由錫安教接手。20 世紀初期，猶太人國族情緒高漲，不少錫安派人士早在歐洲通過刊物習得現代希伯來文，認為現代希伯來文才是以色列正統語言，對意第緒語及其他猶太人使用的外來語種相當排斥。1922 年巴勒斯坦交由英國託管，殖民政府承認希伯來語為官方語言並資助相關學校。至此，在其他猶太語種受打壓之下，希伯來語終於正式光復母語地位。

希伯來文面世至今已有 3,000 餘年，新希伯來語與古希伯來語相隔之久，假如摩西與耶穌重臨今日的以色列，還能與現代人順利溝通嗎？Lewis Glinert 認為可以。他解釋，現代希伯來語主要借助於古語，詞彙和句子結構基本上無異於 3,000 年前的用法，純粹融入了精簡的歐化語法，只要給摩西一本字典，習慣一下口音，他就聽得懂特拉維夫路人的問候－－或者還可與拉比在會堂討論摩西五經。

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